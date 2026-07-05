Xử lý nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật về vụ bắn người ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 5/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phát hiện và xử lý bước đầu 13 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ án giết người xảy ra tối 2/7 trên đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột.

Lực lượng Công an mời làm việc đối với trường hợp Đ.Đ.B. (sinh năm 1960), trú xã Krông Năng.

Theo cơ quan công an, vụ án khiến ông H.H.H. (SN 1979) tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét và truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video ghi lại hiện trường. Một số tài khoản đã cắt ghép, bịa đặt, xuyên tạc nội dung vụ việc, suy diễn theo hướng mang động cơ chính trị hoặc cho rằng chính quyền buông lỏng công tác đảm bảo an ninh, trật tự, gây hoang mang dư luận.

Lực lượng Công an mời làm việc đối với trường hợp L.V.T. (sinh năm 1960), trú phường Cư Bao.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, bóc gỡ các nội dung vi phạm trên không gian mạng.

Qua xác minh, lực lượng công an phát hiện 13 trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước. Các chủ tài khoản Facebook, TikTok đã được mời làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Tại cơ quan công an, đa số người vi phạm cho biết do thiếu hiểu biết, làm theo tâm lý đám đông nên chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Những trường hợp này đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm. Riêng các trường hợp cố tình phát tán thông tin sai sự thật nhằm mục đích chống phá đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đặc điểm nhận dạng nghi phạm.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống; không đăng tải, bình luận hoặc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng để tránh vi phạm pháp luật.

Trước đó, Báo điện tử VTC News thông tin, khoảng 18h51 ngày 2/7, ông Hứa Hồng H. (SN 1979, trú Khối 4, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột thì bị bắn tử vong.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một nam thanh niên lái xe máy dừng cách hiện trường một đoạn, rồi đi bộ đến gần nạn nhân.

Khi tiếp cận ông H., nghi phạm rút súng, bắn liên tiếp 5 phát vào vùng đầu bên trái khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Đắk Lắk phát đi thông tin đặc điểm nhận dạng nghi phạm trên. Nghi phạm gây án được xác định là nam giới, cao khoảng từ 1,64m - 1,7m; mặc áo đồng phục dài tay màu xanh của hãng Grab, quần jean màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá, đi dép.

Phương tiện nghi phạm sử dụng có đặc điểm giống xe máy Honda Air Blade màu đỏ - trắng (chưa xác định biển kiểm soát).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm, sau khi gây án, trong quá trình tẩu thoát, nghi phạm đã thay áo khoác đồng phục Grab màu xanh bằng áo khoác màu trắng xám.