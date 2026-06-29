XSMT 29/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 2 ngày 29/6/2026

XSMT 29/6. XS miền Trung thứ 2 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 29/6/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 29/6 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 29/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 2 - XSMT trực tiếp mới nhất

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Kết quả xổ số Miền Trung ngày 26/6/2026, XS miền Trung thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

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Kết quả xổ số Miền Trung ngày 25/6/2026, XS miền Trung thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 25/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 25/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: KQXS miền Trung quay thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: KQXS miền Trung mở thưởng gồm có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: KQXS miền Trung mở thưởng với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Người sở hữu vé số trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau khi hết thời hạn này, tờ vé sẽ không còn hiệu lực và không được chấp nhận để lĩnh thưởng.

- Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm thực hiện chi trả giải thưởng trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc theo quy định. Trên thực tế, nếu hồ sơ không phát sinh vướng mắc, việc xác minh và thanh toán thường được hoàn tất sớm để người trúng nhận giải nhanh nhất có thể.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Sau khi trúng thưởng, người chơi có thể lựa chọn lĩnh giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền, tùy theo địa điểm thuận tiện và nhu cầu cá nhân.

- Trường hợp nhận thưởng tại đại lý, thủ tục thường diễn ra nhanh chóng nhưng người trúng sẽ phải thanh toán một khoản phí đổi thưởng. Mức phí phổ biến dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo quy định của từng đại lý.

- Nếu đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để nhận giải, người trúng sẽ được thanh toán đầy đủ số tiền thưởng sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả bất kỳ khoản phí dịch vụ hay phí đổi thưởng nào.

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