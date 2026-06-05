XSMN 5/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/6/2026

XSMN thứ 6 ngày 5/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 5/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 5/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 6 - KQXSMN mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN sẽ tiến hành quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN sẽ tiến hành mở thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN sẽ tiến hành tổ chức quay số tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ tiến hành quay số tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ tiến hành mở thưởng tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ tiến hành quay số tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ tiến hành quay số tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL) và Tiền Giang (XSTG).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Khi trúng thưởng xổ số, người chơi có thể đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền tại khu vực miền Nam để làm thủ tục lĩnh giải theo quy định.

- Hình thức đổi thưởng tại đại lý thường được nhiều người lựa chọn vì nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, người trúng thưởng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người chơi sẽ được chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào khác.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể cập nhật kết quả xổ số miền Nam hằng ngày trên VTC News trong khoảng 16h15–16h30, chỉ cần truy cập website là có thể xem nhanh, chính xác và miễn phí.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể tra cứu qua tin nhắn SMS theo cú pháp in trên vé số. Kết quả sẽ được gửi về điện thoại, tuy nhiên mỗi lần tra cứu sẽ mất phí tin nhắn theo quy định.

- Bên cạnh đó, chương trình quay số XSMN còn được phát sóng trực tiếp trên truyền hình vào khoảng 16h15 mỗi ngày. Người xem cần xác định đúng đài quay thưởng để theo dõi chính xác kết quả.

- Nếu muốn chứng kiến toàn bộ quá trình quay số, người chơi có thể đến trực tiếp địa điểm tổ chức mở thưởng. Trường hợp sở hữu vé trúng giải, bạn cũng có thể thực hiện thủ tục nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết theo quy định.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời hỗ trợ tra cứu KQXS các kỳ trước nhanh chóng và thuận tiện.

Thư Trương