XSMB 29/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 29/6/2026

XSMB 29/6. Kết quả XSMB hôm nay ngày 29/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hà Nội. Kết quả XSMB 29/6/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 29/6 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 29/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 2 - XSMB trực tiếp mới nhất

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- XSMB 28/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 28/6/2026

KQXSMB ngày 28/6/2026, XS miền Bắc chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

XSMB 28/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/6/2026.

- XSMB 27/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 27/6/2026

KQXSMB ngày 27/6/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSNĐ).

XSMB 27/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 27/6/2026.

- XSMB 26/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 26/6/2026

KQXSMB ngày 26/6/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

XSMB 26/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/6/2026.

- XSMB 25/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 25/6/2026

KQXSMB ngày 25/6/2026, XS miền Bắc thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 25/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 25/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: KQXS miền Bắc mở thưởng tại Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: KQXS miền Bắc tiếp tục mở thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng tại Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: KQXS miền Bắc mở thưởng tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng tại Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực vé XSMB

- Bảo quản vé số cẩn thận ngay sau khi mua là điều cần thiết để đảm bảo quyền lợi nếu may mắn trúng thưởng. Tờ vé phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, nhòe mực, tẩy xóa hoặc có bất kỳ dấu hiệu chỉnh sửa nào.

- Nếu vé bị hư hỏng, biến dạng hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định, công ty xổ số kiến thiết có thể từ chối công nhận kết quả trúng thưởng, ngay cả khi dãy số trên vé hoàn toàn chính xác.

- Để tránh những rủi ro không đáng có, bạn nên cất giữ vé ở nơi khô ráo, sạch sẽ, hạn chế để vé tiếp xúc với nước, nhiệt độ cao hoặc bị gấp, nhàu cho đến khi hoàn tất việc lĩnh thưởng.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi thuận tiện theo dõi kết quả, lịch quay số của xổ số ba miền được tổ chức theo khung giờ cố định mỗi ngày và diễn ra lần lượt từ Nam ra Bắc.

- Xổ số miền Nam mở thưởng từ khoảng 16h15 đến 16h35, là khu vực quay số sớm nhất trong ngày.

- Xổ số miền Trung bắt đầu quay từ 17h15 đến 17h35. Kết quả của từng hạng giải sẽ được công bố ngay sau khi quay để người chơi có thể tra cứu nhanh chóng.

- Xổ số miền Bắc tiến hành quay thưởng trong khoảng 18h15 đến 18h35, khép lại lịch quay số hằng ngày và cũng là kỳ quay nhận được nhiều sự quan tâm từ người chơi.

Lưu ý: Khi dò kết quả, người chơi cần đối chiếu đúng với đài phát hành tờ vé đã mua. Mỗi khu vực có hệ thống quay thưởng riêng nên không thể sử dụng kết quả của miền này để kiểm tra vé số thuộc miền khác.

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