XSMB 27/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 27/6/2026

XSMB 27/6. Kết quả XSMB hôm nay ngày 27/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Nam Định. Kết quả XSMB 27/6/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 27/6 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 27/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 7 - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXSMB ngày 26/6/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

XSMB 26/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/6/2026.

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KQXSMB ngày 25/6/2026, XS miền Bắc thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 25/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 25/6/2026.

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KQXSMB ngày 24/6/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 24/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 24/6/2026.

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KQXSMB ngày 23/6/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 23/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng ở Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: KQXS miền Bắc sẽ mở thưởng ở tại Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay số ở tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: KQXS miền Bắc sẽ tiếp tục mở thưởng ở tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng ở tại Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: KQXS miền Bắc sẽ mở thưởng ở tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng tại Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng XSMB

Để làm thủ tục nhận thưởng XSMB, người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết nhằm đảm bảo quá trình xác minh diễn ra thuận lợi.

- Mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Chuẩn bị giấy tờ tùy thân còn hiệu lực như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp khác theo quy định.

- Việc cung cấp đầy đủ giấy tờ sẽ giúp đơn vị phát hành xác minh chính xác người trúng thưởng, đồng thời đảm bảo quá trình chi trả diễn ra minh bạch, đúng quy định và hạn chế các trường hợp gian lận.

Thời gian nhận thưởng XSMB

- Trước khi hết thời hạn lĩnh thưởng, người trúng XSMB cần mang vé đến làm thủ tục nhận giải theo đúng quy định. Thời gian nhận thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số, quá thời hạn này tờ vé sẽ không còn hiệu lực.

- Để tránh mất quyền lợi, người chơi nên kiểm tra kết quả sớm, theo dõi thời hạn ghi trên vé và chủ động hoàn tất thủ tục nhận thưởng ngay khi xác định vé trúng giải.

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