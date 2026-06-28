XSMB 28/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 28/6/2026

XSMB 28/6. Kết quả XSMB hôm nay ngày 28/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Thái Bình. Kết quả XSMB 28/6/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 28/6 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 28/6/2026 - Xổ số miền Bắc chủ nhật - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXSMB ngày 27/6/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSNĐ).

XSMB 27/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 27/6/2026.

- XSMB 26/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 26/6/2026

KQXSMB ngày 26/6/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

XSMB 26/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/6/2026.

- XSMB 25/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 25/6/2026

KQXSMB ngày 25/6/2026, XS miền Bắc thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 25/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 25/6/2026.

- XSMB 24/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 24/6/2026

KQXSMB ngày 24/6/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 24/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 24/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: KQXS miền Bắc sẽ mở thưởng tại Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay số tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: KQXS miền Bắc sẽ tiếp tục mở thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng tại Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: KQXS miền Bắc sẽ mở thưởng tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng tại Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng XSMB

Để quá trình lĩnh thưởng XSMB diễn ra nhanh chóng và đúng quy định, người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của đơn vị phát hành.

- Xuất trình tờ vé số trúng thưởng còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa, chắp vá hoặc có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

- Mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý theo quy định.

- Việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ sẽ giúp công ty xổ số kiến thiết xác minh danh tính, kiểm tra tính hợp lệ của vé và thực hiện chi trả giải thưởng minh bạch, chính xác theo quy định.

Tránh làm rách vé, nhòe mực vé XSMB

- Việc giữ gìn tờ vé số cẩn thận là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lợi khi tham gia XSMB. Tờ vé cần còn nguyên trạng, không bị rách, nhòe mực, chắp vá hoặc có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào.

- Trong trường hợp vé bị hư hỏng hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định, việc xác nhận trúng thưởng có thể bị từ chối, dù các con số trên vé hoàn toàn chính xác.

- Vì vậy, ngay sau khi mua vé, bạn nên cất giữ ở nơi khô ráo, an toàn và tránh để vé bị gấp, ướt hoặc hư hỏng cho đến khi hoàn tất việc đối chiếu kết quả và nhận thưởng.

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