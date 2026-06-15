XSMB thứ 2 ngày 15/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15. Toàn bộ KQXSMB 15/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải bảy, giải sáu, giải năm, giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 15/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 2 - KQXSMB hôm nay

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 13/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 12/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 11/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 10/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tiến hành quay thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được tiến hành mở thưởng tại đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được tiến hành quay số tại đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được tiến hành quay tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được tiến hành mở thưởng tại đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được tiến hành quay số tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được tiến hành quay thưởng tại đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Người sở hữu vé XSMB trúng thưởng cần thực hiện thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng theo quy định.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả giải thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc và luôn ưu tiên xử lý sớm để người trúng nhanh chóng nhận được tiền thưởng.

- Công tác trả thưởng XSMB được thực hiện theo quy trình rõ ràng, công khai và chính xác, đảm bảo quyền lợi cho người trúng thưởng cũng như tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được công nhận và nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng thưởng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định:

- Vé phải được phát hành hợp lệ bởi công ty xổ số kiến thiết và có đầy đủ thông tin nhận dạng của kỳ quay thưởng tương ứng.

- Dãy số dự thưởng trên vé phải trùng khớp với một trong các giải thưởng đã được công bố trong kết quả quay số XSMB.

- Tờ vé phải còn nguyên vẹn, không rách nát, không chắp vá, không tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa làm thay đổi thông tin ban đầu.

- Người trúng thưởng cần thực hiện thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số không được thuộc diện tranh chấp, khiếu nại hoặc các trường hợp cần xác minh pháp lý. Việc chi trả chỉ được thực hiện khi mọi vấn đề liên quan đã được giải quyết theo đúng quy định.

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