XSMB thứ 3 ngày 16/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15. Toàn bộ KQXSMB 16/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải bảy, giải sáu, giải năm, giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 16/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 3 - KQXSMB hôm nay

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XSMB 11/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: XSMB được tiến hành quay thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB được tiến hành mở thưởng tại đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB được tiến hành quay số tại đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB được tiến hành quay tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB được tiến hành mở thưởng tại đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB được tiến hành quay số tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB được tiến hành quay thưởng tại đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để đủ điều kiện lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo tờ vé trúng thưởng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của công ty xổ số kiến thiết. Việc kiểm tra tính hợp lệ của vé là bước quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người trúng giải.

- Vé dự thưởng phải do công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp pháp và có đầy đủ thông tin liên quan đến kỳ quay số mở thưởng tương ứng.

- Các chữ số dự thưởng trên vé phải trùng với một trong những giải thưởng đã được công bố trong kết quả XSMB của ngày quay đó.

- Tờ vé phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa hoặc có dấu hiệu làm thay đổi thông tin gốc trên vé.

- Người sở hữu vé trúng thưởng cần thực hiện thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực nhận thưởng.

- Vé số không được nằm trong diện tranh chấp, khiếu nại hoặc các trường hợp đang chờ xác minh. Việc chi trả giải thưởng chỉ được tiến hành sau khi các vấn đề liên quan được xử lý và kết luận theo đúng quy định hiện hành.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Người chơi có nhiều cách khác nhau để theo dõi kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) mỗi ngày. Theo lịch cố định, quá trình quay số mở thưởng được các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc thực hiện và phát sóng trực tiếp vào khoảng 18h15 hằng ngày, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả ngay khi công bố.

- Bên cạnh việc xem trực tiếp trên truyền hình, người chơi cũng có thể sử dụng dịch vụ tra cứu kết quả qua tin nhắn SMS gửi đến tổng đài. Hình thức này khá tiện lợi nhưng sẽ phát sinh cước phí theo quy định của nhà mạng.

- Ngoài ra, để cập nhật KQXSMB nhanh chóng, chính xác và không tốn chi phí, người chơi có thể theo dõi trên website chính thức của VTC News tại vtcnews.vn. Đây là một trong những kênh thông tin được nhiều người lựa chọn để tra cứu kết quả xổ số hằng ngày một cách thuận tiện và miễn phí.

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