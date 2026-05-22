Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh Bắc Bộ và dự báo thời tiết 1 tháng tới

Video: Dòng nước đục ngầu chảy tràn qua nhà dân tại khu vực Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh trong ngày 21/5

Tin cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cho hay, lũ trên hạ lưu sông Thương đang lên chậm. Mực nước lúc 8h ngày 22/5 tại trạm Phủ Lạng Thương là 4,02m, dưới mức báo động (BĐ)1 là 0,28m.

Trong hôm nay và ngày mai (23/5), lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục lên chậm và dao động ở mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc tại tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh ở miền Bắc.

Ngoài ra, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 5-15mm, có nơi trên 40mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Tuyên Quang: Bạch Ngọc, Côn Lôn, Đồng Tâm, Linh Hồ, Tân Quang, Vị Xuyên, Yên Hoa, Thượng Lâm, Hồng Thái, Lâm Bình, Phú Linh, Tân An, Thượng Nông, Thượng Sơn, Việt Lâm.

Thái Nguyên: Hiệp Lực, Nà Phặc, Ngân Sơn, Phong Quang, Bằng Vân, Cẩm Giàng, Cao Minh, Phủ Thông, Bạch Thông, Bằng Thành, Bình Yên, Chợ Đồn, Định Hóa, Kim Phượng, Nghĩa Tá, Nghiên Loan, Nghinh Tường, Phúc Lộc, Thượng Quan, Yên Phong.

Cao Bằng: Nguyên Bình, Tam Kim, Minh Tâm, Minh Khai, Bạch Đằng.

Lạng Sơn: Châu Sơn, Thiện Long, Tân Tri, Vũ Lễ.

Quảng Ninh: Đầm Hà, Hải Sơn, phường Móng Cái 3, Quảng Hà, đặc khu Vân Đồn, Đường Hoa, Hải Ninh, Kỳ Thượng, phường Móng Cái 1, phường Móng Cái 2, Quảng Đức, Quảng Tân, Tiên Yên.

Dự báo thời tiết cả nước 1 tháng tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết cả nước trong 1 tháng tới (từ nay đến 20/6).

Trong khoảng thời gian này, nắng nóng có xu hướng gia tăng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng trên diện rộng cơ bản chấm dứt. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1°C, có nơi cao hơn.

Nắng nóng xu hướng gia tăng ở Bắc và Trung Bộ trong 1 tháng tới.

Trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng tiếp tục xuất hiện tại Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, các khu vực khác mưa dông phổ biến xảy ra ở diện cục bộ. So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 5-25%, các khu vực còn lại ở mức xấp xỉ.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Cũng trong thời kỳ này, bão và áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện trên khu vực Biển Đông ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình trên Biển Đông là 0,9 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,2 cơn).