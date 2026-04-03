Toàn quốc giảm gần 1.300 vụ tai nạn lao động trong năm 2025

Ngày 3/4, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thông tin về Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026 và tình hình tai nạn lao động năm 2025.

Hiện trường vụ sạt lở công trình thuỷ điện ở Lai Châu hồi tháng 5/2025.

Bộ Nội vụ dẫn báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố, năm 2025 toàn quốc xảy ra 7.004 vụ tai nạn lao động (giảm 1.282 vụ, tương ứng 15,47% so với năm 2024), làm 7.156 người bị nạn (giảm 1.316 người, tương ứng 15,53% so với năm 2024). Số liệu này gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Trong đó, số vụ tai nạn chết người giảm là 621 vụ (giảm 63 vụ, tương ứng 9,33% so với năm 2024), số người tử vong do tai nạn lao động là 658 người (giảm 69 người, tương ứng 9,49% so với năm 2024).

Trong khu vực có quan hệ lao động, số vụ tai nạn lao động chết người là 475 vụ, giảm 60 vụ so với năm trước. Số người tử vong là 508 người, giảm 76 người. Tuy nhiên, trong khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, số vụ tai nạn lao động chết người lại tăng, với 146 vụ, làm 150 người tử vong.

Thiệt hại do tai nạn lao động cũng giảm mạnh. Tổng chi phí liên quan, bao gồm chi phí điều trị, bồi thường và các chi phí khác, ước tính trên 14.000 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức hơn 42.000 tỷ đồng của năm 2024.

Dù số vụ tai nạn lao động và số người tử vong đều giảm, báo cáo cho thấy tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt ở một số nhóm lao động và lĩnh vực sản xuất. Số người bị thương nặng do tai nạn lao động trong năm 2025 là 1.779 người, tăng 89 người, tương ứng tăng 5,27% so với năm trước.

Ở khu vực lao động không có hợp đồng, số vụ tai nạn chết người và số người tử vong đều tăng so với năm 2024. Việc ghi nhận, thống kê tai nạn lao động trong khu vực này còn hạn chế, do công tác lập biên bản và báo cáo tại cấp cơ sở chưa được thực hiện đầy đủ.

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực tiếp tục ghi nhận nhiều vụ tai nạn lao động chết người như xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, khai thác khoáng sản và sản xuất điện. Các nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn gồm tai nạn giao thông, ngã từ trên cao, điện giật và sự cố liên quan đến máy, thiết bị.

3 triệu lượt người lao động được khám sức khỏe định kỳ

Theo Bộ Nội vụ, năm 2025, khoảng 3 triệu lượt người lao động được khám sức khỏe định kỳ, tăng 70% so với năm trước. Trong đó, 74% người lao động đạt sức khỏe loại I và II; 21% đạt loại III; tỷ lệ sức khỏe yếu (loại IV, V) giảm còn 5%, giảm 6% so với cùng kỳ 2024.

Công tác chăm lo, hỗ trợ người lao động tiếp tục được chú trọng. Trong Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động, các cấp, ngành đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 9.611 nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; riêng tổ chức công đoàn thăm 974 trường hợp.

Đồng thời, 17.850 cuộc thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra được triển khai, trong đó có 16.400 cuộc tự kiểm tra, qua đó phát hiện gần 30.000 nguy cơ, rủi ro và xây dựng, ban hành gần 11.000 nội quy, quy trình làm việc an toàn.

Phong trào thi đua về An toàn, vệ sinh lao động tiếp tục lan tỏa với 32.158 công đoàn cơ sở phát động, thu hút 879.604 người tham gia và ghi nhận 12.674 sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc. Mạng lưới hơn 210.000 an toàn, vệ sinh viên tại 22.921 doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc phát hiện, xử lý nguy cơ mất an toàn.

Công tác tuyên truyền, huấn luyện cũng được đẩy mạnh với hơn 4,5 triệu lượt người được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; hơn 5.330.022 máy, thiết bị được kiểm định kỹ thuật an toàn. Bảo hiểm xã hội đã giải quyết mới cho 7.118 trường hợp hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.