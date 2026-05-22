Ca sĩ AMEE: 'Công chúa Vpop' lột xác gợi cảm, kín tiếng đời tư

AMEE tên thật Trần Huyền My, sinh năm 2000 tại Hà Nội, là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của Vpop. Sở hữu ngoại hình trong trẻo, phong cách ngọt ngào cùng chất giọng nhẹ nhàng mang màu sắc thần tượng Hàn Quốc, nữ ca sĩ từng được khán giả ưu ái gọi là “công chúa Vpop”.

Năm 2019, AMEE ra mắt với MV Anh nhà ở đâu thế? nhanh chóng trở thành hiện tượng của làng nhạc Việt. Thành công của ca khúc giúp nữ ca sĩ sinh năm 2000 sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo chỉ sau thời gian ngắn hoạt động.

Sau cú hích đầu tiên, cô tiếp tục ghi dấu với hàng loạt bản hit như Ex’s Hate Me, Đen đá không đường, Trời giấu trời mang đi, Sao anh chưa về nhà… Năm 2020, AMEE phát hành album đầu tay DreAMEE và gặt hái nhiều giải thưởng lớn như Nghệ sĩ mới xuất sắc tại MAMA 2020 hay Nữ ngôi sao âm nhạc của năm.

Trong suốt nhiều năm hoạt động dưới sự quản lý của ST.319 Entertainment, AMEE được xem là một trong những nghệ sĩ trẻ có hình ảnh nổi bật nhất Vpop nhờ phong cách chỉn chu, hiện đại và phù hợp với giới trẻ.

Từ hình tượng ngọt ngào đến màn lột xác đầy cá tính

Sau thời gian dài gắn liền với hình ảnh nữ tính, đáng yêu, AMEE gần đây cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong phong cách. Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo trưởng thành, cá tính hơn nhưng vẫn giữ tinh thần trẻ trung đặc trưng.

Lần tái xuất gần đây của cô gây chú ý khi mang đến hình ảnh quyến rũ, sắc sảo hơn trước. Nhiều khán giả nhận xét giọng ca 10X ngày càng trưởng thành cả về ngoại hình lẫn thần thái sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, AMEE từng gây bàn luận khi xuất hiện với ngoại hình có phần tăng cân tại một sự kiện hồi tháng 5/2024. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng nữ ca sĩ trông đầy sức sống và phù hợp với hình tượng hiện tại hơn.

AMEE thừa nhận mình thuộc tuýp người dễ tăng cân và từng áp dụng chế độ giảm cân khá nghiêm ngặt bằng việc ăn salad, tập cardio và chạy bộ liên tục. Trên YouTube, cô cũng chia sẻ công thức sinh tố hỗ trợ giảm cân, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Tranh cãi giọng hát

Trong hơn 6 năm hoạt động, AMEE không ít lần vướng tranh cãi về khả năng hát live. Một số màn trình diễn của nữ ca sĩ từng bị nhận xét chênh phô, thiếu ổn định.

Trước những phản ứng trái chiều, AMEE thẳng thắn gửi lời xin lỗi khán giả và cho biết bản thân luôn cố gắng cải thiện kỹ năng biểu diễn.

“Tôi sẽ rút kinh nghiệm và dành nhiều thời gian hơn để luyện tập mỗi ngày”, cô chia sẻ.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng từng bị nhận xét có hình tượng quá “bánh bèo”. Tuy nhiên, AMEE cho biết cô lựa chọn sống đúng với tính cách thật thay vì cố thay đổi để làm hài lòng tất cả.

Sau nhiều áp lực và chông gai trong hành trình làm nghề, AMEE nói cô học được cách nhìn cuộc sống tích cực hơn.

“Tôi cảm ơn chính mình đã mạnh mẽ bước ra khỏi những lúc suy nghĩ thái quá để tìm lại kết nối với bản thân. Mình có sức khỏe, có ước mơ, được hát và được làm công việc mình yêu nhất”, nữ ca sĩ tâm sự.

Mới đây, AMEE tiếp tục gây chú ý khi xác nhận rời ST.319 Entertainment sau 7 năm gắn bó. Quyết định này được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ sinh năm 2000, mở ra hành trình mới với hình ảnh trưởng thành và độc lập hơn.

Kín tiếng đời tư, hiếm khi nhắc chuyện tình cảm

Bên cạnh âm nhạc, đời tư của AMEE cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Dù sở hữu lượng fan đông đảo và thường xuyên xuất hiện với hình ảnh sang trọng, nữ ca sĩ khá kín tiếng trong chuyện cá nhân.

Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc, du lịch, thời trang và cuộc sống thường ngày. AMEE cũng có niềm yêu thích với hàng hiệu và thường xuyên check-in tại nhiều địa điểm ăn uống, nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Từ thời điểm mới debut, nữ ca sĩ nhiều lần bị gắn mác “rich kid” bởi phong cách sang chảnh và cuộc sống được cho là khá dư dả. Tuy nhiên, AMEE từng khẳng định bản thân không lớn lên trong sự xa hoa mà may mắn được gia đình tạo điều kiện để theo đuổi nghệ thuật.

Dù từng vướng tin đồn tình cảm với một số nghệ sĩ như ViruSs hay GREY D, AMEE hầu như không lên tiếng về chuyện riêng tư. Cô cho biết hình mẫu lý tưởng của mình là người trưởng thành, ga lăng và biết thấu hiểu.