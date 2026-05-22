Bà Nguyễn Thị Kim Tiến: 2 bệnh viện được khánh thành là niềm an ủi phần nào

Sáng 22/5, TAND TP Hà Nội cho các bị cáo vụ án sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 nói lời sau cùng trước khi nghị án kéo dài.

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin nhận trách nhiệm người đứng đầu và gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Nhân dân, đồng nghiệp, gia đình với sai phạm đã gây ra thất thoát tài sản rất lớn.

Bà Tiến cho rằng, đây là bản án nghiêm khắc. Theo bị cáo Tiến, đây là bài học đắt giá trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và tổ chức thực hiện các dự án lớn của Nhà nước.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại toà.

Bà Tiến trình bày, vệc xây dựng hai cơ sở bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức là mong muốn tạo ra những cơ sở y tế hiện đại, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, phục vụ người dân tốt hơn. Mục tiêu ban đầu của dự án là xây dựng các bệnh viện có chất lượng chuyên môn cao, cơ sở vật chất ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Bệnh viện cũng được khánh thành, từng bước đưa vào sử dụng, theo bị báo, đó là "niềm vui, niềm an ủi phần nào" với bản thân và đồng nghiệp.

Cuối cùng cựu Bộ trưởng Y tế xin HĐXX giảm án tối đa cho các bị cáo trong vụ án, đặc biệt các bị cáo sức khoẻ kém để các bị cáo sớm được trở về với gia đình.

Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án trọng điểm thuộc Bộ Y tế) cũng nói lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Chính phủ

Bị cáo xin lỗi gia đình, vợ con. Bị báo Thắng trình bày, bản thân từng tham gia bộ đội tình nguyện rồi công tác trong ngành y tế.

Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, ông Thắng xin HĐXX hưởng khoan hồng, sớm trở về với gia đình bởi bị cáo đã gần 70 tuổi.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị tuyên bà Nguyễn Thị Kim Tiến 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, bà Tiến phải nộp lại 108 tỷ đồng khắc phục thiệt hại.

VKS xác định với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, bà Tiến có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành. Để triển khai 2 dự án, bị cáo đã ký quyết định thành lập Ban Y tế trọng điểm và ủy quyền cho đơn vị này làm chủ đầu tư dự án.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có trách nhiệm ký quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và kết quả thẩm định.

Tuy nhiên, do tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và kết quả thẩm định, bị cáo đã ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi chưa bảo đảm đúng quy định pháp luật, dẫn đến dự án phát sinh sai phạm, bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí hơn 803,7 tỷ đồng.

Đối với các bị cáo còn lại gồm Trần Văn Sinh, Nguyễn Kim Trung, Lê Văn Cư, Hoàng Xuân Hiệp và Đào Văn Sinh, VKS xác định các bị cáo đã có hành vi tham mưu, hợp thức hồ sơ, ký thẩm định, phê duyệt hoặc phối hợp lựa chọn nhà thầu trái quy định, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho Nhà nước. Các bị cáo được xác định giữ vai trò đồng phạm giúp sức trong vụ án.

Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng), VKS xác định bị cáo đã tạo dựng thông tin, nhận của Nguyễn Chiến Thắng 2 triệu USD, tương đương 45,26 tỷ đồng và hứa hẹn sẽ nhờ Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương giúp Thắng không bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, thực tế Thiêm không đưa tiền cho bất kỳ ai mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Hành vi của bị cáo bị xác định phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đại diện VKS nhấn mạnh, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát, lãng phí số tiền đặc biệt lớn của Nhà nước, gây bức xúc và làm giảm niềm tin của nhân dân. Vì vậy, cần áp dụng các hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét các nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của các bị cáo. Theo đó, đây là 2 dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao cơ sở hạ tầng ngành y tế; thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2014 - 2017 tạo áp lực lớn cho những người được giao nhiệm vụ triển khai; một số bị cáo được đào tạo chuyên ngành y tế nên còn hạn chế nhất định về hiểu biết trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.