Xe điện cỡ nhỏ VinFast VF 2 giá 188 triệu đồng bao gồm cả pin

(VTC News) -

Theo VinFast, VF 2 được phát triển trên cơ sở phiên bản Minio Green nhưng được tinh chỉnh, tối ưu dành cho khách hàng cá nhân. Mẫu xe sở hữu thiết kế hai cửa, bốn chỗ ngồi với kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp lưu thông trên những tuyến phố đông đúc hoặc có mặt đường hẹp.

Xe VF2 có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong đô thị. (Ảnh: VinFast)

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.065 mm. Thiết kế xe được tối ưu để cân bằng giữa khả năng xoay trở trong đô thị và không gian sử dụng cho bốn người.

Về ngoại thất, mẫu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng LED phía trước, bộ mâm 13 inch cùng nhiều chi tiết thiết kế hướng đến khả năng cá nhân hóa. Bên trong khoang lái, VF 2 được trang bị màn hình thông tin 7 inch đặt sau vô-lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ bốn hướng và hệ thống âm thanh gồm hai loa tích hợp radio FM.

Hàng ghế trước của VF 2. (Ảnh: VinFast)

VF 2 sử dụng động cơ điện dẫn động cầu sau, cho công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Xe có tốc độ tối đa 80 km/h và được tích hợp hai chế độ lái Eco và Normal nhằm đáp ứng các nhu cầu vận hành khác nhau.

Bộ pin có dung lượng khả dụng 18,3 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Với hệ thống sạc nhanh công suất tối đa 24 kW, xe có thể sạc từ 10% lên 70% pin trong khoảng 34 phút.

VinFast cũng trang bị cho VF 2 nhiều tính năng an toàn cơ bản như túi khí cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát lực kéo (TCS) và hệ thống treo MacPherson ở cả cầu trước lẫn cầu sau nhằm tăng độ ổn định khi vận hành.

Hàng ghế sau của xe. (Ảnh: VinFast)

VF 2 được bán với giá 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí sạc pin tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029.

VinFast cho biết sẽ bắt đầu nhận đặt cọc VF 2 từ ngày 15/7. Khách hàng đặt cọc trong ba ngày đầu tiên, từ 15 đến 17/7, sẽ được ưu đãi 8 triệu đồng cho mỗi xe. Mức đặt cọc là 10 triệu đồng, không hoàn, không hủy và chỉ được phép chuyển nhượng cho người thân trong gia đình gồm bố mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột hoặc doanh nghiệp do các cá nhân này đứng tên. Theo kế hoạch, những chiếc VinFast VF 2 đầu tiên sẽ được bàn giao đến khách hàng trong tháng 9/2026.

Với mức giá chỉ tương đương nhiều mẫu xe máy tay ga cao cấp trên thị trường, VF 2 được VinFast định vị là lựa chọn dành cho người dùng lần đầu sở hữu ô tô, đặc biệt là các gia đình trẻ hoặc khách hàng có nhu cầu di chuyển chủ yếu trong nội đô. Mẫu xe cũng tiếp tục mở rộng danh mục ô tô điện cỡ nhỏ của hãng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy phổ cập phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam.