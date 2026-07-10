Xây nhà 1 tầng 120m² hết bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Nhà 1 tầng 120m² là lựa chọn phù hợp với nhiều gia đình từ 4-6 thành viên nhờ không gian rộng rãi, chi phí hợp lý và thời gian thi công nhanh.

Cách tính chi phí xây nhà 120m²

Để ước tính chi phí xây nhà 1 tầng 120m², cần xác định tổng diện tích tính xây dựng thay vì chỉ dựa vào diện tích sàn. Tổng diện tích bao gồm phần móng, sàn, mái và các hạng mục phụ (nếu có), sau đó nhân với đơn giá xây dựng của nhà thầu.

Trong đó diện tích móng chiếm 30-50% diện tích nhà, tùy loại. Diện tích sàn chiếm 100% diện tích. Diện tích mái chiếm 30-100% diện tích tùy theo loại mái tôn, mái ngói hay mái bê tông cốt thép.

Chi phí xây nhà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như diện tích, đơn giá xây dựng, vật liệu... (Ảnh minh họa: AI)

Đơn giá xây dựng phổ biến trên thị trường gồm xây phần thô và xây trọn gói. Trong đó, xây nhà phần thô dao động từ 3.300.000 - 4.000.000 đồng/m².

Đơn giá xây nhà trọn gói phổ biến từ 4.800.000 - 8.000.000 đồng/m², tùy theo gói vật liệu hoàn thiện.

Xây nhà 120m² hết bao nhiêu?

Trên thực tế, chi phí xây nhà 1 tầng 120m² không có con số cố định. Tổng mức đầu tư sẽ thay đổi tùy theo quy mô công trình, phong cách kiến trúc, điều kiện nền đất và giá vật liệu tại từng địa phương.

Công thức tính chi phí tham khảo:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích tính xây dựng × Đơn giá xây dựng (đồng/m²)

Với nhà 1 tầng diện tích sàn 120m², sử dụng móng băng và mái tôn, diện tích xây dựng như sau:

Móng: 120m² × 50% = 60m²

Sàn: 120m² × 100% = 120m²

Mái tôn: 120m² × 30% = 36m²

Tổng diện tích tính xây dựng = 60 + 120 + 36 = 216m²

Nếu đơn giá xây nhà phần thô 4.000.000 đồng/m², chi phí dự kiến là:

216m² × 4.000.000 đồng = 864.000.000 đồng

Nếu đơn giá xây nhà trọn gói 8.000.000 đồng/m², chi phí dự kiến là:

216m² × 8.000.000 đồng = 1.728.000.000 đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo. Chi phí xây nhà 1 tầng 120m² thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đơn giá, vật liệu xây dựng, địa điểm, thời gian thi công...