Xà beng dài 1,5 mét đâm xuyên đùi người đàn ông khi đang làm việc

(VTC News) -

Tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra với người đàn ông 37 tuổi ở Phú Thọ khi một thanh xà beng dài khoảng 1,5 mét đâm xuyên đùi phải trong lúc làm việc, đẩy nạn nhân vào tình trạng nguy kịch.

Theo BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến, khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đây là một trong những trường hợp chấn thương xuyên thấu đặc biệt nguy hiểm do dị vật có kích thước lớn, đi qua khu vực tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng.

Nạn nhân được sơ cứu tại chỗ. Do thanh xà beng quá dài, lực lượng cứu hộ phải cắt ngắn dị vật để thuận tiện cho việc vận chuyển. Tuy nhiên, người bệnh nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc chấn thương vì đau đớn dữ dội và nguy cơ mất máu nghiêm trọng.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, tinh thần hoảng loạn, đau nhiều. Chi tổn thương được cố định tạm thời, thanh xà beng vẫn cắm sâu trong đùi.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, đồng thời hồi sức tích cực, giảm đau, chống sốc, cố định chi tổn thương và thực hiện các thăm dò cần thiết. Sau đánh giá ban đầu, ê-kíp xác định đây là ca bệnh không thể trì hoãn, cần phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức.

Theo bác sĩ Tiến, thách thức lớn nhất nằm ở đường đi của dị vật. Thanh xà beng đâm từ mặt trong ra mặt trước ngoài đùi phải, nơi tập trung nhiều mạch máu lớn, đặc biệt là động mạch đùi cùng các bó thần kinh chi phối vận động chi dưới.

"Nếu xử trí không thận trọng, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây tổn thương thứ phát, dẫn đến chảy máu ồ ạt hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động của chân", bác sĩ nói.

Điều khiến các bác sĩ lo ngại nhất là dị vật có thể đã chạm hoặc làm tổn thương những cấu trúc sống còn nhưng chưa biểu hiện rõ. Việc rút thanh xà beng không đúng kỹ thuật có thể khiến tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu chỉ trong vài giây.

Trong phòng mổ, ê-kíp gồm các chuyên gia chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật mạch máu và gây mê hồi sức phối hợp chặt chẽ để kiểm soát tối đa các nguy cơ. Các bác sĩ đánh giá kỹ đường đi của dị vật trước khi từng bước lấy thanh xà beng ra khỏi cơ thể người bệnh.

Mỗi thao tác đều được thực hiện cẩn trọng nhằm hạn chế tổn thương thêm các mô xung quanh và bảo tồn tối đa chức năng của chi thể.

May mắn, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Kết quả cho thấy thanh xà beng chưa gây tổn thương nghiêm trọng đến các mạch máu lớn và dây thần kinh chính vùng đùi. Đây là yếu tố quyết định giúp bệnh nhân tránh được nguy cơ mất máu ồ ạt, liệt chi hoặc tử vong.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi sát, điều trị tích cực và sử dụng kháng sinh liều cao để phòng ngừa nhiễm trùng cũng như các biến chứng hậu phẫu.

Các bác sĩ nhận định việc sơ cứu đúng cách tại hiện trường và chuyển đến cơ sở y tế chuyên sâu kịp thời đã góp phần quan trọng giúp cứu sống bệnh nhân.

Từ trường hợp này, chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý rút các dị vật đâm xuyên khỏi cơ thể nạn nhân, đặc biệt là những vật lớn như thanh sắt, thanh gỗ hay xà beng.

Hành động này có thể làm mất cơ chế cầm máu tạm thời, gây chảy máu ồ ạt, đồng thời khiến tổn thương mạch máu, thần kinh và các cơ quan lân cận trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi gặp tai nạn tương tự, việc cần làm là cố định dị vật, hạn chế tối đa sự di lệch và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa để được xử trí kịp thời.