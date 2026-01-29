Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

(VTC News) -

Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 26 tuổi trong tình trạng nhiễm trùng phần mềm nghiêm trọng sau tiêm chất làm đầy. Đây là một trong những ca biến chứng nặng do làm đẹp không an toàn, phản ánh rõ rủi ro khi thực hiện thủ thuật xâm lấn tại các cơ sở thiếu chuyên môn y khoa.

Bệnh nhân nhập viện với vùng đùi trái sưng nề, nóng, đỏ, đau dữ dội. Tại vị trí tổn thương xuất hiện nhiều lỗ rò, liên tục chảy dịch mủ vàng đục. Khối viêm đường kính khoảng 10 cm, lan rộng, ảnh hưởng rõ đến sinh hoạt và vận động.

Khai thác bệnh sử cho thấy, các triệu chứng xuất hiện ngay sau khi người bệnh tiêm chất làm đầy và tiếp tục tiêm “giải” tại vùng mông và đùi ở một cơ sở thẩm mỹ chưa được cấp phép hoạt động. Sau thủ thuật, tình trạng đau và sưng tăng nhanh nhưng bệnh nhân không được xử trí y tế đúng cách.

Tiêm filler là kỹ thuật thẩm mỹ đưa chất làm đầy (filler), thường là axit hyaluronic (HA) vào dưới da. (Ảnh minh hoạ)

Để đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI). Kết quả ghi nhận nhiều ổ áp xe lớn tại vị trí tiêm, tình trạng viêm thâm nhiễm lan tỏa sâu vào tổ chức phần mềm và các nhóm cơ lân cận. Một số khoang cơ bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ tổn thương chức năng vận động nếu không được can thiệp kịp thời.

Theo ThS.BSNT Trần Thị Quyên, Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai, đây là tình trạng nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm. “Áp xe phần mềm sau tiêm chất làm đầy có thể diễn tiến nhanh, không chỉ gây tổn thương tại chỗ mà còn đe dọa tính mạng nếu vi khuẩn xâm nhập vào máu”, bác sĩ nói.

Bác sĩ Quyên cho biết biến chứng này đặc biệt nguy hiểm bởi nguy cơ nhiễm trùng toàn thân. Khi ổ mủ không được dẫn lưu đúng kỹ thuật và không sử dụng kháng sinh theo phác đồ, vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng – những biến chứng có tỷ lệ tử vong cao trong y khoa.

Bên cạnh đó, áp xe vùng đùi có xu hướng lan theo các khoang cơ sâu, gây hoại tử cơ, viêm xương hoặc tổn thương các bó mạch, thần kinh lớn. Điều này không chỉ làm quá trình điều trị kéo dài mà còn đe dọa trực tiếp khả năng vận động của người bệnh.

Ngay cả khi kiểm soát được nhiễm trùng, di chứng lâu dài vẫn có thể xảy ra. Quá trình viêm kéo dài dễ để lại sẹo xơ co kéo, biến dạng vùng đùi, kèm theo đau mạn tính do tổn thương thần kinh cảm giác. “Nhiều trường hợp phải chấp nhận di chứng vĩnh viễn, ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống”, bác sĩ Quyên cho biết.

Trước thực trạng các biến chứng do thủ thuật thẩm mỹ nội khoa ngày càng gia tăng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi làm đẹp. Theo quy định của Bộ Y tế, tiêm chất làm đầy là thủ thuật xâm lấn, chỉ được phép thực hiện tại các bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa được cấp phép, do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề trực tiếp thực hiện.

Người dân cần đặc biệt lưu ý đến nguồn gốc sản phẩm sử dụng. Tuyệt đối không tiêm các loại chất làm đầy hoặc thuốc “giải filler” không rõ xuất xứ, chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, bởi nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng nặng là rất cao.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường sau tiêm như sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên môn để được thăm khám. Việc tiếp tục xử trí tại spa hoặc cơ sở không đủ năng lực y khoa có thể làm mất “thời gian vàng”, khiến nhiễm trùng lan rộng và nguy cơ biến chứng tăng cao.