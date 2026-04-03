Đời sống Chuyện bốn phương Xuất bản ngày 03/04/2026 06:30 AM Xuất bản ngày 03/04/2026 06:30 AM 'Vương giả chi hoa' khoe sắc hồng tím trong Hoàng cung Huế (VTC News) - Dịp này đến TP Huế tham quan, du khách thích thú và say sưa ngắm vẻ đẹp của "vương giả chi hoa" đang khoe sắc hồng tím trong Đại nội (Hoàng cung triều Nguyễn).'Vương giả chi hoa' đang khoe sắc trong Đại nội HuếNhững ngày qua, nhiều du khách đến tham quan các điểm di tích ở Cố đô Huế, đặc biệt là Đại nội Huế (Hoàng cung triều Nguyễn) ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hoa ngô đồng đang kỳ nở rộ.Màu hồng tím của hoa ngô đồng kết hợp với những toà điện nguy nga, lầu son, gác tía trong Đại nội Huế tạo ra vẻ đẹp quý phái khiến nhiều du khách nao lòng.Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Hội Khoa học Lịch sử TP Huế cho biết, từ xa xưa, hoa ngô đồng được xem là loài hoa mang khí chất vương giả, gắn liền với sự cao quý của bậc đế vương. Chính vì thế loài hoa này mới được mệnh danh là "vương giả chi hoa".Tương truyền rằng, chim phượng hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng, loài cây được xem là biểu tượng của điềm lành, phú quý và sự hưng thịnh.Theo Sách Đại Nam nhất thống chí, vua Minh Mạng sai biền binh lên các dãy núi rừng để tìm cây ngô đồng, sau đó, đem trồng ở các góc điện trong Hoàng thành.Từ những cây đầu tiên được mang về trồng ở điện Cần Chánh, có nhiều cây được nhân ra, trồng mới ở nhiều lăng tẩm, đền đài.Hiện nay, cây ngô đồng còn được nhân giống trồng trong công viên ở đầu phía Bắc cầu Trường Tiền và nhiều nơi ở vị trí nổi bật khác như khu vực cửa Quảng Đức (một trong những cổng thành để vào bên trong Đại nội Huế); bên tượng Chúa Giêsu trong Tòa tổng giám mục Huế trên đường Nguyễn Trường Tộ.Được biết, hoa ngô đồng nở đẹp nhất là cuối tháng 4 đầu tháng 5 khi lá cây trút hết. Cành hoa có nhiều nụ li ti, kết lại thành chùm hoa chờ nắng lên bung nởKhi hoa ngô đồng khoe sắc làm rực lên sắc hồng tím rất bắt mắt, vẻ đẹp của hoa thu hút mọi ánh nhìn, thậm chí làm lu mờ vẻ đẹp của nhiều loại cây xung quanh. Theo thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Hội Khoa học Lịch sử TP Huế, cây ngô đồng được coi là loài cây quý. Để khẳng định vị thế tôn quý của cây ngô đồng gắn liền với triều đại, vua Minh Mạng cho khắc hình tượng loài cây này lên Nhân Đỉnh, một trong cửu đỉnh được công nhận là bảo vật quốc gia.NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận