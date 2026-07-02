VPC Future Stars 2026 cùng Pharmacity khép lại chặng thi đấu ở TP.HCM

(VTC News) -

Vietnam Pickleball Open Cup – Future Stars 2026 chặng Sài Gòn đã mang đến nhiều trận đấu chất lượng ở các nội dung đơn, đôi và đôi nam nữ dành cho các nhóm tuổi U10, U12, U14, U16 và U18. Nhà thuốc Pharmacity chính thức đồng hành cùng Vietnam Pickleball Open Cup - Future Stars 2026, trong vai trò Nhà tài trợ Danh xưng.

Giải đấu dành cho các vận động viên trẻ từ U10 đến U18, diễn ra từ ngày 12 đến 14/06/2026 tại cụm sân NSC The Global City, TP. Thủ Đức. Thông qua hoạt động này, Pharmacity mong muốn góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trẻ, khuyến khích các em duy trì thói quen vận động và nuôi dưỡng một thế hệ Việt Nam năng động, khỏe mạnh hơn.

Tại VPC Future Stars 2026, Pharmacity thể hiện vai trò Nhà tài trợ Danh xưng bằng những hỗ trợ thiết thực cho công tác chăm sóc sức khỏe tại sân. Với lịch thi đấu liên tục trong ngày của các vận động viên trẻ, các hạng mục hỗ trợ được chuẩn bị nhằm góp phần bảo đảm tiếp thêm sự yên tâm cho vận động viên trẻ cùng gia đình.

Trao giải nội dung Đôi nam nữ U10 tại VPC Future Stars 2026 chặng Sài Gòn.

CLB Pickleball CAND là đội thi đấu nổi bật nhất tại chặng Sài Gòn khi giành phần lớn các chức vô địch ở nhiều nội dung. Các tay vợt của CAND liên tục góp mặt trong những trận tranh huy chương ở nhiều nhóm tuổi, cho thấy chiều sâu lực lượng cũng như chất lượng đào tạo trẻ.

Bên cạnh CAND, các CLB Zocker, Wika và Holbrook cũng có một giải đấu thành công với nhiều huy chương vàng cùng nhiều vị trí trong nhóm dẫn đầu. Giải đấu đồng thời ghi nhận sự góp mặt của các vận động viên đến từ CLB Kỳ Hòa, D-Joy, Khơ Thị, Facolos và Sypik An Giang, tạo nên bức tranh đa dạng của phong trào pickleball trẻ trên cả nước.

Vận động viên thi đấu tại VPC Future Stars 2026 chặng Sài Gòn.

Vận động viên nhí thuộc đội Kỳ Hòa Junior thi đấu tại VPC Future Stars 2026.

Ở hạng mục cá nhân, Trần Đức Lâm (CAND) là cái tên gây ấn tượng mạnh khi giành tới 6 huy chương, gồm HCV đơn nam U14, HCV đơn nam U16, HCV đôi nam U18, HCV đôi nam U16 cùng HCV đôi nam nữ U14 và U16. Phạm Ngọc Hà Vy (CAND) cũng có giải đấu xuất sắc với 5 huy chương, gồm HCV đơn nữ U14, HCV đôi nữ U14, HCV đôi nam nữ U14, U16 và HCB đơn nữ U16.

Nhiều gương mặt khác cũng để lại dấu ấn như Trần Huy Bảo Châu, Nguyễn Khánh Nam, Lê Chí Bách (CAND), Phan Bảo Hân (Holbrook), Võ Đoàn Bích Thy, Nguyễn Quỳnh Ngân (Wika) và Nguyễn Ngọc Tùng Bách (Zocker) khi nhiều lần bước lên bục nhận huy chương.

Không khí sôi động của giải đấu còn được nối dài tại khu vực Dinky District. Lần đầu tiên xuất hiện trong hệ thống Vietnam Pickleball Open Cup, không gian trải nghiệm này thu hút đông đảo vận động viên, phụ huynh và khán giả tham gia các trò chơi tương tác xuyên suốt sự kiện. Nhiều phần quà thể thao được trao tặng, tạo thêm điểm nhấn cho ngày hội pickleball trẻ.

Lối sống hiện đại đưa chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, tư duy về chăm sóc sức khỏe cũng đang dần thay đổi. Với Pharmacity, chăm sóc sức khỏe không chỉ bắt đầu khi phát sinh nhu cầu điều trị, mà còn được xây dựng từ những thói quen tích cực trong đời sống hằng ngày.

Vận động thể chất, duy trì lối sống năng động và chủ động quan tâm đến sức khỏe từ sớm là những yếu tố quan trọng giúp mỗi cá nhân có một nền tảng thể lực tốt hơn trong dài hạn.

Chia sẻ về quyết định đồng hành cùng giải đấu, đại diện Pharmacity khẳng định: “Chúng tôi hiểu rằng nền tảng sức khỏe vững chắc luôn được nuôi dưỡng bền bỉ từ những thói quen tích cực mỗi ngày. Việc đồng hành cùng VPC Future Stars 2026 chính là cách chúng tôi đồng hành với cộng đồng - đặc biệt là thế hệ trẻ - xây dựng thói quen rèn luyện thể chất, theo đuổi lối sống lành mạnh mỗi ngày”.

Chiếc ôm chia sẻ giữa hai vận động viên nhí sau trận đối đầu ở nội dung U16.

Khép lại hai chặng đấu tại Hà Nội và TP.HCM, Vietnam Pickleball Open Cup – Future Stars 2026 sẽ tiếp tục đến với Đà Nẵng vào ngày 04–05/07/2026. Chặng đấu tiếp theo được kỳ vọng sẽ tiếp tục quy tụ những tài năng pickleball trẻ khu vực miền Trung, mang đến thêm nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn và những gương mặt triển vọng của phong trào pickleball Việt Nam.