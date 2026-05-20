Xác định 2 đội vào chung kết U17 châu Á: U17 Trung Quốc đấu với U17 Nhật Bản

Các trận bán kết giải U17 châu Á 2026 kết thúc sáng nay 20/5 xác định 2 đội tuyển vào chung kết. Đó là U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc. Lần thứ hai trong năm 2026, đại diện bóng đá trẻ Trung Quốc và Nhật Bản đối đầu nhau ở trận tranh cúp của giải đấu cấp châu lục.

U17 Trung Quốc (áo đỏ) thắng U17 Australia ở bán kết. (Ảnh: AFC)

U17 Nhật Bản là đội đầu tiên đặt chân vào chung kết. Đoàn quân của huấn luyện viên Shinji Ono trải qua trận bán kết đầy vất vả khi đấu với U17 Uzbekistan.

Đội bóng vùng Trung Á nhập cuộc tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội. Asilbek Aliev ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền trong hiệp một.

U17 Nhật Bản gặp khó khăn trước lối chơi nhanh và quyết liệt của đối thủ. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Shinji Ono vẫn tìm ra cách đối phó. Trong hiệp 2, U17 Nhật Bản tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ đối phương.

Chimezie Kai Ezemuokwe đánh đầu từ đường chuyền của Motosuna, gỡ hòa cho đội bóng vùng Đông Á và đưa trận đấu vào loạt luân lưu. U17 Uzbekistan có tới 3 cầu thủ đá hỏng, trong khi đối thủ chỉ bỏ lỡ 2 lần. U17 Nhật Bản thắng 3-2 trong loạt luân lưu để giành quyền vào chung kết.

Giống như tại giải U23 châu Á 2026 diễn ra đầu năm nay, đối thủ của các cầu thủ trẻ Nhật Bản trong trận tranh cúp lại là Trung Quốc. Đại diện của đất nước tỷ dân giành chiến thắng trước U17 Australia - đội loại U17 Việt Nam ở vòng tứ kết trước đó.

U17 Trung Quốc nhập cuộc hứng khởi khi Zhao Songyuan buộc thủ môn Charlie Wilson-Papps phải trổ tài cản phá. Đại diện Đông Á tiếp tục gây sức ép với liên tiếp những cơ hội sau đó. Trong khi đó, U17 Australia phải chờ tới phút 37 mới có cơ hội đầu tiên.

Các cầu thủ trẻ Trung Quốc phá vỡ thế bế tắc sau giờ nghỉ năm phút. Zhou Yunuo đoạt bóng từ Oliver O'Carroll rồi chọc khe cho Shuai Weihao. Cầu thủ này băng xuống trung lộ trước khi dứt điểm dễ dàng.

Cuối trận, cầu thủ vào sân thay người Xie Jin khiến người hâm mộ Trung Quốc vỡ òa khi ghi bàn ở phút bù giờ đầu tiên. Anh chớp thời cơ từ một pha bóng bật ra trong vòng cấm rồi dứt điểm qua Wilson-Papps, ấn định chiến thắng xứng đáng.