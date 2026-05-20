7 loại hoa chịu nắng tốt, thích hợp trồng ban công hướng Tây

Ban công hướng Tây thường phải hứng nắng gắt vào buổi chiều, nhiệt độ cao và không khí khô nóng khiến nhiều loại cây khó sinh trưởng. Tuy nhiên, vẫn có không ít loài hoa ưa sáng, chịu hạn tốt và nở rực rỡ quanh năm.

Dưới đây là những loại hoa được nhiều người lựa chọn để trồng ở ban công hướng Tây.

Hoa giấy

Hoa giấy là một trong những loài cây cảnh có khả năng chịu nắng và chịu hạn tốt. Ưu điểm của hoa giấy là dễ chăm sóc, ít sâu bệnh và có nhiều màu sắc như hồng, tím, đỏ, cam, trắng.

Khi trồng trên ban công, cây có thể leo thành giàn hoặc được cắt tỉa thành dáng bonsai nhỏ gọn.

Hoa mười giờ

Hoa mười giờ chịu hạn tốt. (Ảnh: Space T)

Hoa mười giờ là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình bởi đặc tính ưa nắng và dễ trồng. Cây có thân mọng nước nên chịu hạn tốt, ít cần chăm sóc.

Hoa thường nở vào khoảng 9–10 giờ sáng, với nhiều gam màu rực rỡ như đỏ, vàng, hồng, cam và tím. Đây là loại cây đặc biệt phù hợp với các chậu treo hoặc bồn hoa nhỏ ngoài ban công.

Hoa dừa cạn

Ngoài ưu điểm dễ trồng và chịu nắng tốt, hoa dừa cạn còn có nhiều màu sắc phong phú như trắng, hồng, đỏ, tím. Kích thước cây nhỏ gọn, phù hợp với các ban công chung cư.

Dừa cạn cũng ít sâu bệnh và không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc phức tạp.

Hoa hồng leo

Nhờ khả năng chịu nắng tốt, hoa hồng leo thích hợp trồng ở ban công hướng Tây. Loài cây có thể leo cao, phủ kín một góc ban công, tạo ra một không gian lãng mạn và thơ mộng.

Cẩm tú cầu

Cẩm tu cầu chịu được nắng gắt. (Ảnh: Facebook)

Ngoài vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, cẩm tú cầu có thể chịu được nắng gắt và nở hoa quanh năm. Hoa cẩm tú cầu có thể trồng trong chậu lớn hoặc bồn hoa, tạo nên một điểm nhấn đầy màu sắc cho khu vực ban công.

Lan hoàng dương

Với khả năng chịu nắng tốt và vẻ đẹp rực rỡ, lan hoàng dương là lựa chọn tuyệt vời cho ban công hướng Tây. Đây là cây thân leo với chùm hoa vàng tươi, có thể leo phủ kín ban công đẹp mắt.

Cúc mặt trời

Hoa cúc mặt trời là loài cây bò rủ, có hoa vàng tươi rực rỡ. Cây phát triển nhanh, chịu nắng tốt, thích hợp trồng trong chậu treo hoặc bồn dài. Càng được tắm nắng nhiều (khoảng 6-8 tiếng mỗi ngày), cây càng nhiều hoa, cho màu vàng rực rỡ.