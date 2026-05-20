Dự báo thời tiết ngày 20/5: Miền Bắc mưa như trút, nguy cơ ngập lụt và lũ quét

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 20/5/2026

Từ nay đến ngày 21/5, Đông Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 300mm. Cảnh báo mưa có cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Ngoài ra, ngày 20/5, Tây Bắc Bộ, Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Chuyên gia cảnh báo, mưa lớn khả năng gây ngập úng ở những vùng trũng thấp, các khu đô thị, khu công nghiệp. Đặc biệt, trong những ngày qua, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ liên tục mưa dông khiến nền đất đá ngậm đủ nước, kết cấu trở nên lỏng lẻo nên nếu có thêm mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này là rất cao, người dân cần rất cảnh giác.

Từ đêm 21/5, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/5/2026

TP Hà Nội mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.