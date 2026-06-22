Vinmec Phú Quốc cứu sống cụ bà 92 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp cấp

(VTC News) -

Cuộc chạy đua giành sự sống cho bệnh nhân 92 tuổi

Cụ N.T.G (92 tuổi) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc với biểu hiện sốt cao, khó thở tăng dần và thở nhanh gắng sức. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi, theo dõi nhiễm khuẩn huyết và điều trị nội trú.

Tuy nhiên, với cơ thể đã chạm ngưỡng gần một thế kỷ, hệ miễn dịch suy giảm và các cơ quan đã lão hóa, chỉ sau chưa đầy 48 giờ điều trị nội khoa, tình trạng bệnh nhân chuyển nặng nhanh chóng. Vi khuẩn E.coli trong máu gây nhiễm trùng nặng, khiến bệnh nhân rơi vào suy hô hấp cấp, lơ mơ và phải chuyển khẩn cấp vào khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Đây được xem là tình huống đặc biệt nguy hiểm bởi bệnh nhân không chỉ đối mặt với viêm phổi nặng và nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn E.coli mà còn mang trong mình nhiều bệnh lý nền phức tạp như suy tim, rung nhĩ đáp ứng thất nhanh, tăng huyết áp và di chứng nhồi máu não cũ. Ở tuổi 92, bất kỳ biến chứng nào cũng có thể dẫn đến suy đa cơ quan và tử vong.

Vinmec Phú Quốc sẵn sàng ứng trực cấp cứu tại tuyến đảo.

Ngay khi bệnh nhân được chuyển khẩn cấp vào khoa Hồi sức tích cực, ê-kíp điều trị đứng trước một bài toán đầy thách thức. Nếu lựa chọn đặt nội khí quản và thở máy xâm lấn theo phương pháp hồi sức truyền thống, nguy cơ tổn thương đường thở, biến chứng nhiễm trùng bệnh viện và phụ thuộc máy thở ở người cao tuổi là rất lớn.

Trong khi đó, điều trị nhiễm khuẩn huyết đòi hỏi phải hồi sức dịch tích cực. Nhưng với một trái tim đang suy yếu, chỉ cần truyền dịch quá mức cũng có thể khiến bệnh nhân rơi vào phù phổi cấp hoặc suy tim mất bù. Mọi quyết định điều trị đều cần được tính toán kỹ lưỡng để vừa kiểm soát nhiễm trùng, vừa đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Chiến lược hồi sức cho ca bệnh đặc biệt

Trước tình thế "tiến thoái lưỡng nan", ê-kíp bác sĩ gồm ThS.BSNT Mai Xuân Đạt - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cùng các đồng nghiệp (BS. Huỳnh Duy Thức, BS. Lê Thị Huyền Trang, BS. Hồ Đăng Minh Hoàng) đã quyết định thiết lập phác đồ hồi sức chuyên sâu, cá thể hóa toàn diện.

Thay vì đặt ống thở vào khí quản, người bệnh được hỗ trợ bằng hệ thống oxy dòng cao qua mũi, giúp cải thiện hô hấp nhưng vẫn hạn chế tối đa can thiệp xâm lấn. Đồng thời, các bác sĩ triển khai điều trị kháng sinh để kiểm soát nhiễm khuẩn huyết, theo dõi sát chức năng tim mạch, cân bằng dịch và các chỉ số sinh tồn.

Để triển khai hiệu quả chiến lược điều trị này trên một bệnh nhân 92 tuổi mang nhiều bệnh lý nền phức tạp, Vinmec Phú Quốc đã huy động sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, tạo nên một "chuỗi phản ứng nhanh" xuyên suốt quá trình điều trị.

Ê-kíp bác sĩ Vinmec Phú Quốc trên xe cấp cứu, nỗ lực từng phút để cứu sống người bệnh.

Bên cạnh khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh liên tục thực hiện nuôi cấy máu và đưa máy siêu âm, máy chụp X-quang đến tận giường bệnh để kiểm tra phổi, tim mà không làm ảnh hưởng đến quá trình thở oxy của người bệnh.

Song song, chuyên khoa Phục hồi chức năng can thiệp rất sớm khi tiến hành vỗ rung hô hấp, hỗ trợ xoay trở tư thế tại giường đều đặn mỗi 3 giờ. Sự phối hợp này giúp bệnh nhân giải phóng đờm nhớt ứ đọng, ngăn ngừa xẹp phổi và đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Sự nhạy bén trong đánh giá lâm sàng, sự cẩn trọng trong từng quyết định điều trị đã giúp người bệnh từng bước vượt qua giai đoạn nguy kịch. Sau 8 ngày điều trị tích cực, cụ bà thoát khỏi tình trạng suy hô hấp cấp và nhiễm khuẩn huyết, các chỉ số viêm dần được kiểm soát, chức năng hô hấp và tim mạch ổn định trở lại.

Đặc biệt, toàn bộ quá trình hồi sức chuyên sâu được thực hiện thành công ngay tại y tế tuyến đảo mà không cần chuyển tuyến vào đất liền.

Theo ThS.BSNT Mai Xuân Đạt, điểm đặc biệt của ca bệnh không nằm ở một kỹ thuật đơn lẻ mà ở việc vận dụng hiệu quả các phương pháp hồi sức hiện đại trên một bệnh nhân cao tuổi với nhiều bệnh lý nền phức tạp.

“Đối với người bệnh trên 90 tuổi, mục tiêu không chỉ là cứu sống mà còn phải hạn chế tối đa các can thiệp xâm lấn, giảm biến chứng và bảo tồn chất lượng cuộc sống sau điều trị. Việc bệnh nhân phục hồi tốt, tự thở và xuất viện an toàn là kết quả của quá trình phối hợp đa chuyên khoa cùng chiến lược điều trị được cá thể hóa cho từng người bệnh”, bác sĩ chia sẻ.