Vinmec làm chủ kỹ thuật khó, mở lại hy vọng cho bệnh nhân ung thư máu kháng trị

Không ít bệnh nhân ung thư máu từng rơi vào tình trạng tuyệt vọng vì không còn cơ hội điều trị. Thế nhưng, với việc làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc hiện đại, Bệnh viện Vinmec Smart City đã hồi sinh sự sống cho nhiều người bệnh đang đứng trước lưỡi hái tử thần.

Từ những ca bệnh “kháng trị” đến cơ hội sống mới

Ở tuổi 27, một bệnh nhân ung thư hạch Hodgkin đã trải qua 44 đợt hóa trị thất bại. Khi tìm đến Vinmec Smart City, người bệnh gần như đã sử dụng hết các phác đồ điều trị tiêu chuẩn, song bệnh vẫn tái phát nhiều lần và không còn đáp ứng với thuốc, tiên lượng trở nên rất khó khăn.

Tại Vinmec, sau khi hội chẩn, ê-kíp bác sĩ quyết định tiến hành điều trị bằng phương pháp chuyên sâu cho người bệnh: Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân. “Đây là phương pháp sử dụng chính tế bào gốc tạo máu khỏe mạnh của người bệnh đã được lưu trữ trước đó, truyền trở lại cơ thể sau khi điều trị liều cao nhằm tái tạo hệ tạo máu mới”, GS.TS.BS Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Trung tâm huyết học & Trị liệu tế bào, Bệnh viện Vinmec Smart City - cho biết.

Một phác đồ điều trị cá thể hoá được xây dựng chi tiết, kết hợp thuốc điều trị đích và liệu pháp miễn dịch nhằm kiểm soát diễn biến bệnh. Sau các chu kỳ điều trị, kết quả đánh giá bằng PET/CT cho thấy các tổn thương ung thư không còn ghi nhận trên hình ảnh học, tạo cơ hội để các bác sĩ tiến hành ghép tế bào gốc cho người bệnh.

Quy trình xử lý khối tế bào gốc đảm bảo điều kiện vô trùng nghiêm ngặt tại Vinmec.

Đầu năm 2026, ca ghép được thực hiện thành công. Quá trình hồi phục sau ghép diễn ra thuận lợi, các chỉ số huyết học cải thiện nhanh chóng và sức khỏe người bệnh dần ổn định. Đặc biệt, sau ca ghép, bệnh nhân không còn phải tiếp tục các đợt hóa trị kéo dài như trước.

Một trường hợp khác là bệnh nhân mắc lơ-xê-mi cấp dòng tủy nguy cơ cao - nhóm ung thư máu có tiên lượng nặng, nguy cơ tái phát lớn. Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ đưa ra chỉ định ghép tế bào gốc đồng loài - phương pháp sử dụng tế bào gốc tạo máu khỏe mạnh từ người hiến để truyền cho người bệnh. Trong trường hợp này, nguồn tế bào gốc phù hợp được lấy từ người anh trai ruột.

Sau hơn 2 tuần thực hiện ca ghép, các tế bào gốc bắt đầu “bén rễ”, dòng tế bào máu dần phục hồi ổn định, cho thấy quá trình tái tạo hệ tạo máu diễn ra thành công. Khi xuất viện, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn định, các chỉ số huyết học trở về ngưỡng an toàn và không còn ghi nhận tế bào ác tính trong tủy xương.

Hai ca bệnh với hai hành trình điều trị khác nhau nhưng đều cùng chung một điểm: bệnh nhân từng rơi vào bế tắc. Nhờ kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu hiện đại cùng chiến lược điều trị cá thể hoá đã góp phần thay đổi tiên lượng, hồi sinh sự sống kỳ diệu cho những bệnh nhân tưởng chừng đã hết cơ hội sống.

Ghép tế bào gốc: Định hình tương lai điều trị ung thư máu tại Việt Nam

Theo GS.TS.BS Nguyễn Thanh Liêm, ung thư máu là nhóm bệnh có diễn biến phức tạp, dễ tái phát và đòi hỏi các phương pháp điều trị chuyên sâu. Trong bối cảnh đó, ghép tế bào gốc tạo máu được xem là một trong những bước tiến đột phá của y học hiện đại.

“Ghép tế bào gốc là một trong những kỹ thuật khó và phức tạp hàng đầu trong điều trị các bệnh lý huyết học ác tính, giúp thay thế tủy xương bệnh lý bằng tế bào gốc khỏe mạnh. Để triển khai thành công, cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên khoa như huyết học, hồi sức tích cực, truyền nhiễm, vi sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn”, GS Liêm cho biết.

Chuyên gia lý giải thêm, một ca ghép tế bào gốc không chỉ diễn ra trong phòng ghép, mà là cả một quá trình được chuẩn bị kỹ lưỡng trước, trong và sau điều trị. Đặc biệt, giai đoạn theo dõi sau ghép đóng vai trò quyết định, bởi đây là thời điểm người bệnh có nguy cơ cao gặp các biến chứng như nhiễm trùng, suy giảm miễn dịch hoặc rối loạn huyết học. Việc theo dõi sát sao và xử trí kịp thời sẽ giúp mảnh ghép hoạt động tốt, hệ tạo máu phục hồi ổn định và nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.

Trong những năm qua, Hệ thống Y tế Vinmec đã đầu tư và phát triển mạnh mẽ lĩnh vực huyết học - trị liệu tế bào, với mục tiêu đưa các kỹ thuật điều trị chuyên sâu đến gần hơn với người bệnh trong nước. Trung tâm Huyết học & Trị liệu tế bào tại Vinmec Smart City được xây dựng theo mô hình hiện đại, với hệ thống phòng ghép đạt tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt, cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và quy trình điều trị đồng bộ theo các hướng dẫn quốc tế.

GS.TS.BS Nguyễn Thanh Liêm cùng ê-kíp bác sĩ, điều dưỡng tại Trung tâm cùng chung niềm vui khi có thêm một bệnh nhân được điều trị thành công.

Nhờ đó, Vinmec đã triển khai thành công nhiều ca ghép tế bào gốc tự thân và ghép đồng loài cho các bệnh lý huyết học ác tính, như lơ-xê-mi, u lympho hay đa u tủy xương, trong đó nhiều trường hợp bệnh phức tạp, nguy cơ cao hoặc đã thất bại với các phác đồ điều trị trước đó.

Việc Vinmec triển khai thường quy kỹ thuật ghép tế bào gốc giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngay trong nước. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian điều trị, mà còn giảm đáng kể gánh nặng chi phí cho người bệnh và gia đình khi không còn phải ra nước ngoài như trước đây. Hiện tại, chi phí ghép tế bào gốc tại Việt Nam thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có nền y học phát triển.

Trong tương lai, cùng với sự phát triển của các liệu pháp tế bào và y học chính xác, nhiều bệnh ung thư máu từng được xem là khó kiểm soát sẽ có thêm cơ hội điều trị hiệu quả. Những ca bệnh hồi sinh từ cửa tử hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho bước tiến của y học Việt Nam trong lĩnh vực điều trị các bệnh lý huyết học phức tạp.

