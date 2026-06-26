VINAMA kể câu chuyện 50 năm Thành phố mang tên Bác bằng công nghệ 3D Mapping

(VTC News) -

Năm 2026 đánh dấu tròn 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026) một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình phát triển của thành phố. Từ một thành phố kiên cường sau chiến tranh, TP.HCM đã vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.

Dấu mốc 50 năm không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu đã đạt được, mà còn là cơ hội để khơi dậy niềm tự hào về một thành phố luôn biết vượt qua thử thách, không ngừng đổi mới và hướng tới tương lai. Chính vì vậy, chuỗi hoạt động kỷ niệm năm nay được đầu tư với quy mô lớn, kết hợp giữa giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa và những ứng dụng công nghệ hiện đại, mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới mẻ nhưng vẫn giàu cảm xúc.

Trong đó, chương trình trình diễn công nghệ 3D Mapping diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 01/07 - 02/07/2026 tại mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM là một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất. Trên nền công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố, những chuyển động của ánh sáng, đồ họa và âm nhạc sẽ hòa quyện để kể câu chuyện về hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của Thành phố mang tên Bác.

Chương trình trình diễn 3D Mapping diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 01/07 và 02/07/2026 tại trụ sở UBND TP.HCM.

Việc lựa chọn trụ sở UBND TP.HCM làm không gian trình diễn không chỉ bởi giá trị kiến trúc đặc sắc, mà còn bởi đây là công trình đã gắn bó với diện mạo trung tâm thành phố qua hơn một thế kỷ. Khi ánh sáng phủ lên từng đường nét kiến trúc, công trình quen thuộc sẽ được "đánh thức" bằng một ngôn ngữ hoàn toàn mới, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong từng khung hình, từng chuyển động và từng hiệu ứng thị giác.

Khác với những hình thức trình chiếu thông thường, 3D Mapping khai thác chính bề mặt kiến trúc để tạo nên chiều sâu không gian, mang lại trải nghiệm thị giác đa tầng và sống động. Mỗi hình ảnh không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn góp phần truyền tải câu chuyện, cảm xúc và bản sắc của thành phố.

Để hiện thực hóa chương trình có ý nghĩa đặc biệt này, VINAMA được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lựa chọn là đơn vị thực hiện trình diễn. Đây không chỉ là niềm tự hào đối với doanh nghiệp, mà còn là trách nhiệm khi tham gia kiến tạo một trong những điểm nhấn nghệ thuật của chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.

Đằng sau những phút trình diễn rực rỡ là quá trình chuẩn bị công phu của đội ngũ sáng tạo và kỹ thuật. Từ khảo sát công trình, nghiên cứu đặc điểm kiến trúc, xây dựng kịch bản trình chiếu, thiết kế đồ họa chuyển động đến căn chỉnh hệ thống thiết bị, mỗi công đoạn đều được thực hiện với yêu cầu cao về độ chính xác và tính đồng bộ. Mục tiêu không chỉ là tạo nên một màn trình diễn đẹp mắt, mà còn bảo đảm từng hình ảnh đều góp phần truyền tải trọn vẹn tinh thần của chương trình.

Đối với VINAMA, 3D Mapping không chỉ là một giải pháp trình chiếu hiện đại mà còn là phương tiện để kể câu chuyện về một thành phố đã đi qua nửa thế kỷ phát triển. Mỗi chuyển động của ánh sáng đều được xây dựng nhằm khơi gợi ký ức, tôn vinh những giá trị lịch sử và truyền tải khát vọng vươn lên của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Việc được giao thực hiện chương trình trình diễn công nghệ trong sự kiện trọng đại của thành phố cũng tiếp tục khẳng định năng lực của VINAMA trong lĩnh vực truyền thông sáng tạo và trình diễn công nghệ quy mô lớn. Đồng thời, đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi các giải pháp ứng dụng công nghệ vào nghệ thuật, góp phần nâng cao trải nghiệm công chúng và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam theo cách hiện đại, gần gũi hơn.

Khi những dải ánh sáng đầu tiên bừng lên giữa trung tâm TP.HCM, đó không chỉ là thời khắc mở màn cho một chương trình nghệ thuật. Đó còn là khoảnh khắc hàng nghìn người cùng hướng ánh nhìn về một công trình quen thuộc để cảm nhận câu chuyện của thành phố bằng một ngôn ngữ mới. Trong không gian ấy, ánh sáng không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của kiến trúc, mà còn kết nối ký ức với hiện tại, truyền thống với đổi mới và con người với thành phố mình đang sống.

Một số hình ảnh được trình diễn tại đêm hội: