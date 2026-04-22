Vinamilk báo lãi quý I/2026 tăng 55% so với cùng kỳ, cổ tức duy trì ở mức cao

(VTC News) -

Khởi đầu đầy triển vọng với lợi nhuận quý I/2026 tăng 55% so với cùng kỳ

Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Vinamilk đã cập nhật báo cáo kinh doanh tóm tắt quý I/2026 với kết quả tích cực. Tính đến hết ngày 31/3, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 16.178 tỷ đồng và hơn 2.458 tỷ đồng; tương ứng mức tăng đến 24,7% và gần 55% so với cùng kỳ 2025.

Kết quả này càng đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Năm 2025, ngành sữa Việt Nam chịu áp lực từ sức mua suy giảm khoảng 2,4% so với cùng kỳ, đi kèm chi phí đầu vào tăng và cạnh tranh gay gắt. Bước sang đầu năm 2026, sức mua ngành sữa tiếp tục giảm khoảng 3,7% trong khi chi phí sản xuất và vận hành chịu thêm áp lực từ giá nhiên liệu.

“Trong bối cảnh thị trường sữa tăng trưởng âm, kết quả doanh thu nội địa đạt 50.964 tỷ đồng trong 2025 và doanh thu hợp nhất quý I/2026 tăng đến 24,7% đang phản ánh đúng kỳ vọng của chúng tôi về hiệu quả của chiến lược kinh doanh”, bà Mai Kiều Liên – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Vinamilk – phát biểu tại đại hội.

Bà Mai Kiều Liên – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk - báo cáo hoạt động kinh doanh và trả lời cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vinamilk. (Ảnh: VN)

Với nền tảng này, Vinamilk đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2026 là 66.477 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.828 tỷ đồng, cùng tăng hơn 4% so với năm 2025. ĐHĐCĐ cũng thống nhất phương án chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 43,5% mệnh giá, tức một cổ phiếu được nhận 4.350 đồng – tương đương mức cổ tức năm 2024. Công ty đã tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 25% vào cuối tháng 10/2025, do đó cổ tức còn lại của năm 2025 là 18,5% (1 cổ phiếu được nhận 1.850 đồng).

Đối với năm 2026, mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt được thông qua ở mức tối thiểu là 50% lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Công ty. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian tạm ứng cổ tức cho từng đợt, trước khi trình mức cổ tức chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027, căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vinamilk. (Ảnh: VN)

Trước đó, trong năm 2025, doanh nghiệp dẫn đầu ngành sữa cả nước ghi nhận mức doanh thu thuần kỷ lục từ trước đến nay, đạt 63.724 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ở mức 11.650 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Thu nhập mỗi cổ phần (EPS) năm 2025 đạt 4.028 đồng.

Đáng chú ý, mảng xuất khẩu tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng, với mức tăng 16,5% so với cùng kỳ 2024, đạt 6.546 tỷ đồng. Nỗ lực xuất khẩu của Vinamilk được ghi nhận qua Bằng khen của Bộ trưởng Công Thương cho doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu, qua đó khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen cho Vinamilk vì thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu năm 2025. (Ảnh: VN)

Từ dấu mốc 50 năm đến chiến lược tăng trưởng dài hạn của Vinamilk

Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa nội địa nói chung: sinh nhật lần thứ 50 của Vinamilk cũng là nửa thế kỷ hình thành và phát triển của ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam.

Nhìn lại giai đoạn chiến lược 2022-2026, bà Mai Kiều Liên đánh giá, Vinamilk đã đạt được những bước tiến quan trọng. Nổi bật là những thành công từ quá trình tái định vị thương hiệu. Tính đến hết năm 2025, Vinamilk đã hoàn thành 100% thiết kế của hơn 300 SKUs sản phẩm ở 15 ngành hàng và 15 thương hiệu con. Các thiết kế đồng nhất theo đúng định vị thương hiệu mới của Vinamilk, hướng đến phân khúc người tiêu dùng trẻ và tạo sự khác biệt trong nhận diện tại điểm bán.

Các thiết kế của Vinamilk mang màu sắc trẻ trung, năng động hướng tới nhóm người tiêu dùng mới. (Ảnh: VN)

Không chỉ “thay áo”, các sản phẩm của Vinamilk còn được cải tiến và điều chỉnh công thức, hướng đến vị ngon dựa trên tiêu chuẩn của các giải thưởng thực phẩm thế giới như Monde Selection Award, Superior Taste Award, và Clean Label Project với những tiêu chuẩn khắt khe về hạt vi nhựa và kim loại nặng dành cho trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, danh mục sản phẩm đã được mở rộng ra các sản phẩm chuyên biệt hơn như dòng sản phẩm sữa A2 dễ tiêu hóa cho trẻ nhỏ; sữa nước và sữa chua ăn cao đạm Green Farm dành cho đối tượng kiểm soát năng lượng; Susu phô mai tập trung vào phân khúc đồ ăn vặt tăng chiều cao cho trẻ con, và các sản phẩm kem Gelato, trà Kombucha. Hiện các sản phẩm mới và cao cấp của Vinamilk đã chiếm đến 30% doanh số của kênh cửa hàng.

Trong năm 2025, Vinamilk cũng đã hoàn tất tái định vị cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng lên 800 và mục tiêu đạt 1.000 trong 2026, phủ 100% các tỉnh thành trên toàn quốc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tiến hành cải tổ toàn bộ hệ thống kinh doanh truyền thống cũng như tiếp tục phát huy và mở rộng năng lực kinh doanh của Vinamilk với cơ cấu tổ chức đặc biệt của phòng Hoạch định chiến lược.

“Chúng tôi áp dụng kinh nghiệm quản trị và vận hành của các tập đoàn công nghệ đa quốc gia như Apple và Amazon để xây dựng mô hình hoạt động này, và sau 3 năm, chúng tôi hoàn toàn hài lòng vì hiệu quả mà cơ cấu tổ chức và đội ngũ đem lại, và sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng cách quản trị này trong 2026”, CEO Vinamilk cho biết thêm về mô hình nhân sự này.

Tiếp nối hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt”, bà Mai Kiều Liên khẳng định Vinamilk sẽ tiếp tục thực hiện phương châm “Phụng sự” tập trung vào ba mảng chính. Thứ nhất là Phụng sự dinh dưỡng quốc gia, đảm bảo mọi sản phẩm mang thương hiệu đều đạt chất lượng cao nhất và phù hợp với thể trạng người Việt. Thứ hai là Phụng sự nền tảng nông nghiệp, tạo ra sinh kế bền vững cho nông dân và chủ động phát triển nguồn nguyên liệu chất lượng cao trong nước. Thứ ba là Phụng sự tương lai, ưu tiên cho các thế hệ tiếp theo.

Với tầm nhìn này, doanh nghiệp tiếp tục rà soát và tối ưu hóa quản trị của các chức năng hỗ trợ nòng cốt như: phát triển vùng nguyên liệu, hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng, nghiên cứu - phát triển và quan trọng nhất là tái cơ cấu nguồn nhân lực. Theo đó, các chính sách, quy trình, và cơ chế quản trị nguồn nhân lực sẽ được điều chỉnh theo chuẩn của các công ty công nghệ đa quốc gia, để thu hút và giữ nhân tài.

Nguồn nhân lực được xem là một trong những nền tảng phát triển quan trọng của Vinamilk cho giai đoạn tới. (Ảnh: VN)

2 chương trình nhân tài trẻ trọng điểm - Graduate Talent Program và Sales Trainee Program – được kỳ vọng tạo ra nguồn đầu vào mới, chuẩn hóa năng lực theo yêu cầu của Vinamilk, và tăng khả năng thích ứng của đội ngũ với các thay đổi mà Vinamilk sẽ tiến hành trong những năm tới. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Vinamilk giữ vị trí Top 1 trong “Doanh nghiệp được yêu thích nhất 2025” trong khối doanh nghiệp lớn.