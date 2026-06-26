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Xuất bản ngày 26/06/2026 11:22 AM
Xuất bản ngày 26/06/2026 11:22 AM

Viettel Store ưu đãi lớn mừng ngày Gia đình Việt Nam

Hà An
Hà An
(VTC News) -

Viettel Store triển khai chương trình ưu đãi Nhân ngày Gia đình Việt Nam từ nay đến hết 28/6/2026 với hàng loạt sản phẩm công nghệ giảm giá hấp dẫn.

Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để người tiêu dùng chọn mua quà tặng cho gia đình hoặc nâng cấp thiết bị với chi phí tiết kiệm hơn. Nổi bật trong chương trình là iPhone 17 Pro Max 256GB chỉ còn từ 35,49 triệu đồng, giảm tới 2,5 triệu đồng.

Nhiều smartphone Android cũng được ưu đãi mạnh như Samsung Galaxy A57 5G giá từ 10,39 triệu đồng kèm hỗ trợ thu cũ đổi mới giảm thêm 2 triệu đồng; OPPO Reno15 Series từ 11,09 triệu đồng cùng trả góp 0% và trợ giá thu cũ đến 1 triệu đồng.

Viettel Store ưu đãi lớn mừng ngày Gia đình Việt Nam - 1

Ở phân khúc phổ thông, Xiaomi Redmi Note 15 giảm còn 5,29 triệu đồng, tặng SIM và gói data trị giá 200.000 đồng. HONOR X8d giá từ 6,59 triệu đồng, Vivo Y39 5G còn 6,36 triệu đồng và Tecno Spark 50 chỉ 4,29 triệu đồng kèm ưu đãi data hấp dẫn.

Ngoài điện thoại, nhiều thiết bị gia đình cũng được giảm giá mạnh. Camera Ezviz H6C G1 8MP giảm từ 1,19 triệu xuống còn 649.000 đồng, phù hợp nhu cầu giám sát an ninh. Huawei Watch GT6 46mm còn từ 4,15 triệu đồng với nhiều tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập.

Khách hàng đăng ký thành viên Viettel Store được giảm thêm 5%, có cơ hội tham gia bốc thăm nhận phiếu mua sắm đến 20 triệu đồng và ưu đãi thanh toán giảm thêm tới 500.000 đồng.

Chương trình diễn ra đến hết ngày 28/6/2026 tại hệ thống Viettel Store trên toàn quốc.

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