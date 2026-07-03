Cùng Viettel Store săn ưu đãi hấp dẫn trong mùa Back to School

(VTC News) -

Nổi bật là chương trình “Có điểm rồi! Săn quà 0đ thôi” diễn ra từ 6/7 đến 3/9/2026. Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào tại Viettel Store như điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, laptop, phụ kiện, thiết bị gia dụng hay SIM số đẹp đều có cơ hội quay số nhận các phần quà công nghệ 0 đồng từ nhiều thương hiệu như Apple, Samsung, OPPO, Xiaomi, HONOR, vivo, HP, Edifier, Masstel và ZTE Nubia.

Song song đó, Viettel Store triển khai chương trình đổi điểm dành cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Chỉ cần đăng ký thông tin trên landing page của chương trình, tân sinh viên sẽ nhận voucher mua smartphone, laptop, máy tính bảng và nhiều thiết bị học tập.

Nhiều sản phẩm cũng được giảm giá mạnh trong tháng 7 như iPhone 16e từ 11,99 triệu đồng khi kèm gói cước 5G Viettel; iPhone 17 Pro Max 256GB Flash Sale từ 35,49 triệu đồng; Samsung Galaxy S26 Series từ 20,69 triệu đồng cùng ưu đãi thu cũ đổi mới, trả góp 0%; OPPO Reno16 F 5G đặt trước nhận quà đến 10 triệu đồng. Nhiều mẫu máy phổ thông, laptop, đồng hồ thông minh và phụ kiện cũng được ưu đãi.

Ngoài ra, Viettel Store tiếp tục hỗ trợ thu cũ đổi mới đến 5 triệu đồng, trả góp 0%, ưu đãi học sinh, sinh viên đến 10% và cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cùng gói cước Viettel 5G150N độc quyền chỉ 120.000 đồng trong tháng đầu.