Vietlott 18/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/7/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 18/7. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 18/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 18/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

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Lịch mở thưởng XS Power 6/55

Power 6/55 được Vietlott tổ chức quay số định kỳ 3 kỳ mỗi tuần, vào Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy. Lịch quay ổn định giúp người chơi dễ dàng lựa chọn thời điểm mua vé và theo dõi kết quả.

Mỗi kỳ mở thưởng thường diễn ra từ 18h00 đến 18h30. Ngay sau khi kết thúc quay số, kết quả sẽ được cập nhật trên website, ứng dụng và các kênh thông tin chính thức của Vietlott.

Để vé có hiệu lực trong kỳ quay mong muốn, người chơi nên hoàn tất việc mua vé trước thời điểm khóa bán. Đồng thời, theo dõi lịch mở thưởng thường xuyên sẽ giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ kỳ quay nào.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả. Sau thời hạn này, tờ vé sẽ hết giá trị và không còn được giải quyết chi trả.

- Khi đến lĩnh thưởng, người chơi phải xuất trình vé còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Việc kiểm tra và thanh toán giải thưởng sẽ được thực hiện tại trụ sở, văn phòng đại diện hoặc điểm trả thưởng được Vietlott ủy quyền.

- Để tra cứu kết quả chính xác, bạn nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc để hệ thống hoàn tất việc cập nhật dữ liệu và công bố đầy đủ kết quả mở thưởng.

Nơi trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

Người trúng thưởng Power 6/55 có thể nhận giải tại trụ sở, văn phòng đại diện Vietlott hoặc điểm trả thưởng được ủy quyền. Sau khi xác minh vé hợp lệ, Vietlott sẽ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu.

Nếu vé trúng có tranh chấp hoặc cần xác minh thêm, việc chi trả sẽ tạm hoãn và chỉ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 là trò chơi xổ số tự chọn của Vietlott với Jackpot 1 có giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng, dành cho vé trùng đủ 6 số và sẽ tiếp tục cộng dồn nếu chưa có người trúng.

- Ngoài ra, Jackpot 2 được trao cho vé trùng 5 số và 1 số đặc biệt, có giá trị khởi điểm 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy qua từng kỳ quay.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, người chơi còn có cơ hội nhận 40 triệu đồng khi trùng 5 số, 500.000 đồng khi trùng 4 số và 50.000 đồng khi trùng 3 số. Mỗi bộ số dự thưởng chỉ có giá 10.000 đồng.

- Trường hợp một tờ vé đủ điều kiện nhận nhiều giải, Vietlott sẽ chi trả hạng giải có giá trị cao nhất theo quy định.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 18/7/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.