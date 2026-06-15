Việt Nam kêu gọi các bên sớm ký kết, thực hiện đầy đủ thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran

(VTC News) -

Ngày 15/6/2026, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thoả thuận này.

Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan sớm ký kết và thực hiện đầy đủ thỏa thuận, tạo điều kiện cho việc đạt một giải pháp toàn diện, bền vững, mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, vì lợi ích của các quốc gia trong khu vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Ngày 15/6, quan chức Mỹ và Iran đều xác nhận đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, ngừng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran và mở lại eo biển Hormuz. Nhiều nhà lãnh đạo hoan nghênh thông tin này.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông "nhiệt liệt hoan nghênh" thỏa thuận được công bố giữa Mỹ và Iran, gọi đó là "bước tiến vô cùng quan trọng trong việc chấm dứt xung đột, đảm bảo ổn định khu vực và mở lại eo biển Hormuz".

“Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ những cuộc đàm phán kỹ thuật bắt đầu ngay bây giờ. Ưu tiên của chúng tôi là đạt được nền hòa bình bền vững và lâu dài, chúng tôi sẽ hợp tác với đối tác quốc tế để hỗ trợ điều đó", ông Starmer nói.

Tương tự, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ “sự đánh giá cao sâu sắc” đối với một số quốc gia làm trung gian hòa giải, bao gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê-út. Ông gọi thỏa thuận này là “bước quan trọng hướng tới giải quyết xung đột một cách hòa bình”.

“Tổng thư ký hoan nghênh thông báo Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, trong đó quy định lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, mở lại eo biển Hormuz cũng như thiết lập khuôn khổ cho những cuộc đàm phán tiếp theo. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới việc giải quyết xung đột một cách hòa bình", người phát ngôn của ông Guterres thông tin.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi "thực hiện nhanh chóng và đầy đủ" bản ghi nhớ trong bài đăng trên X, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của Pháp "đối với những nỗ lực kiên quyết của chính quyền Lebanon nhằm khôi phục chủ quyền quốc gia", vì sự tham gia của Lebanon vào cuộc xung đột vẫn là điểm mấu chốt cản trở thỏa thuận ngừng bắn.

Cùng với đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hoan nghênh thỏa thuận khung, nhưng nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc kiềm chế những lời lẽ, hành động khiêu khích và những hành động có thể làm leo thang căng thẳng". Hai bên cần cảnh giác trước những hành động phá hoại có thể xảy ra cho đến ngày văn kiện được ký kết.