Cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro tham gia đàm phán với Mỹ

Các cuộc đàm phán, theo ông Díaz-Canel, hiện vẫn ở giai đoạn đầu, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia. Nhà lãnh đạo cách mạng 94 tuổi Raúl Castro là em trai của ông Fidel Castro.

Ông Díaz-Canel đưa ra các thông tin trong cuộc phỏng vấn ghi hình kéo dài hơn một giờ với chính trị gia Tây Ban Nha Pablo Iglesias.

“Quá trình đối thoại dẫn đến thỏa thuận là quá trình dài", ông Díaz-Canel nói. Ông cho biết trước hết, họ phải xây dựng kênh đối thoại. Sau đó, cần xây dựng các chương trình nghị sự chung về lợi ích của các bên, và các bên phải thể hiện ý định tiến lên và cam kết thực sự với chương trình dựa trên việc thảo luận những nghị sự đó.

Cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro, 94 tuổi là em trai của ông Fidel Castro, từng dẫn dắt các cuộc đàm phán với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Reuters)

Ông cũng đề cập đến những vai trò của ông Castro trong tiến trình này. Ông nhấn mạnh ông Castro là “lãnh tụ lịch sử của cuộc cách mạng, dù đã rút khỏi chức vụ", và vẫn giữ “uy tín với nhân dân” nhờ “sự công nhận lịch sử mà không ai có thể phủ nhận".

Ông Raúl Castro, người kế nhiệm anh trai Fidel, từng dẫn dắt các cuộc đàm phán lịch sử với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2014, dẫn đến việc mở lại đại sứ quán và bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Trong khi đó, Francisco Pichón, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Cuba, cho biết cần 94 triệu USD để giải quyết khủng hoảng năng lượng và thiệt hại do bão ở Cuba.

Các quan chức Liên Hợp Quốc nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về nhiên liệu cho Cuba, đồng thời đề xuất năng lượng mặt trời như một giải pháp để duy trì hoạt động của trường học, bệnh viện và hệ thống tưới tiêu.