Cuba có điện trở lại sau 29 giờ mất điện toàn quốc

Theo Al Jazeera, các quan chức ngành năng lượng cho biết Cuba đã khôi phục lưới điện và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất nước Antonio Guiteras hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.

“Đến nay, tỉnh Granma đã được kết nối với Hệ thống Điện quốc gia, đồng nghĩa toàn bộ các tỉnh trên cả nước đã kết nối vào lưới điện chung”, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Cuba (UNE) thông báo sáng 18/3 (giờ Việt Nam).

Xe cộ lưu thông trên đường phố trong thời gian mất điện. (Nguồn: Reuters)

Cuộc khủng hoảng năng lượng tại Cuba được cho là liên quan đến tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, trong bối cảnh Mỹ siết nguồn cung dầu.

Trước đó, lãnh đạo Cuba cho biết hai nước đã tiến hành trao đổi để xác định những vấn đề song phương cần xử lý. Về phía Mỹ, một quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump tiết lộ Washington mong muốn Cuba nới lỏng và mở cửa nền kinh tế trong khuôn khổ đàm phán giữa hai bên.

Hôm 13/3, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez có bài phát biểu trên truyền hình, tập trung vào các cuộc đàm phán gần đây với Mỹ và tình hình năng lượng trong nước.

Ông cho biết việc khai thác các giếng dầu và khí đốt mới đang tăng lên, giúp kế hoạch sản xuất dầu khí quốc gia vượt chỉ tiêu và cung cấp thêm dầu thô cho các nhà máy nhiệt điện. Công suất nhiệt điện đã được khôi phục 185 MW, trong khi các công viên điện mặt trời hiện tạo ra khoảng 49–51% điện năng vào ban ngày.

Hạ tầng năng lượng cũng được mở rộng với bốn bể chứa mới tại căn cứ siêu tàu chở dầu, cùng các dự án trạm pin lưu trữ đang triển khai để đạt công suất 50 MW nhằm giảm nguy cơ mất điện. Trong vài tuần tới, nhiều công viên điện mặt trời mới sẽ tiếp tục được hòa lưới vào Hệ thống Điện Quốc gia (SEN).

Việc chuyển đổi sang năng lượng thay thế cũng được thúc đẩy mạnh: hơn 715 cơ sở sản xuất đã chuyển sang sử dụng củi hoặc than, hơn 900 doanh nghiệp nhà nước đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời, và 6.765 hộ gia đình đã được kết nối với lưới điện bằng các hệ thống quang điện.