Tàu chở dầu Nga cập cảng Cuba, Moskva cam kết sát cánh với Havana

Nga cho biết một tàu chở 100.000 tấn dầu thô đã cập cảng Cuba, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Havana bất chấp các biện pháp siết chặt từ Mỹ.

Theo Bộ Giao thông Nga, tàu Anatoly Kolodkin đang chờ dỡ hàng tại cảng Matanzas. Điện Kremlin cho biết đã nêu vấn đề này trong các cuộc trao đổi với phía Mỹ, song nhấn mạnh Moskva coi việc hỗ trợ Cuba là trách nhiệm đối với “các quốc gia bạn bè”. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục tìm cách cung cấp thêm nhiên liệu trong thời gian tới.

Người dân tập trung quanh một xe bồn chở nước để lấy nước vào xô và các vật chứa khác, trong bối cảnh tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng làm gián đoạn việc bơm và phân phối nước, tại Havana, Cuba, ngày 19/3/2026. (Ảnh tư liệu: REUTERS/Norlys Perez)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đe dọa áp thuế trừng phạt đối với các nước xuất khẩu dầu sang Cuba, sau khi Washington cắt nguồn cung từ Venezuela. Tuy nhiên, cuối tuần qua, ông Trump phát tín hiệu điều chỉnh lập trường khi bày tỏ sự cảm thông với nhu cầu năng lượng của người dân Cuba.

Theo Tổng thống Miguel Díaz-Canel, Cuba đã không tiếp nhận tàu chở dầu nào trong vòng 3 tháng, khiến quốc đảo 10 triệu dân rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, gây mất điện diện rộng. Giới chức y tế cảnh báo tình trạng này làm gia tăng nguy cơ tử vong, đặc biệt với bệnh nhân ung thư và trẻ em.

Phụ thuộc vào nguồn dầu nhập khẩu từ sau Cách mạng năm 1959, Cuba hiện cần dầu nhiên liệu và diesel để duy trì hệ thống điện. Trong bối cảnh khan hiếm kéo dài, Moskva khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Havana trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng.

“Khi người dân Cuba đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng như hiện nay, điều đó rõ ràng không thể khiến chúng tôi thờ ơ, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc theo hướng này”, ông Peskov nói.