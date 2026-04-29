Dự báo thời tiết 29/4: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 29/4/2026

Ngày 29/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C, Bắc Trung Bộ 22-25°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên sáng 29/4, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Ngày 29/4, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Anh Trí)

Ngày và đêm 29/4, Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm. Ngoài ra, từ đêm 28/4 đến ngày 29/4, cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Tại Hà Nội, từ nay đến sáng 29/4 có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 21-23°C.

Trên biển, từ gần sáng ngày 29/4, Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Trong khi các khu vực trên xuất hiện mưa lớn thì ngày 29-30/4, Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Từ 1/5, nắng nóng ở Nam Bộ có thể dịu dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/4/2026

TP Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, khu Tây Bắc có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C

Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.