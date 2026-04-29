  • logo
Xuất bản ngày 29/04/2026 12:10 AM
Toàn cảnh đêm nghệ thuật 'Âm vang Tổ quốc' thu hút 40.000 khán giả

40.000 khán giả cùng hòa nhịp trong không khí hào hùng và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự hào dân tộc tại chương trình nghệ thuật Âm vang Tổ quốc tại SVĐ Mỹ Đình.

Tối 28/4, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc" diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút khoảng 40.000 khán giả.

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Công ty Netmedia phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Đêm diễn mở đầu bằng đại hợp xướng “Âm vang Tổ quốc” do Tùng Dương cùng dàn nhạc giao hưởng và 540 diễn viên đại diện 54 dân tộc trình diễn. Hiệu ứng ánh sáng, pháo hoa và đội hình đồng diễn tạo nên đại cảnh thị giác hoành tráng.

Không khí tại sân vận động liên tục được đẩy lên cao trào khi hàng vạn khán giả hòa giọng theo những ca khúc quen thuộc.

Chương trình được chia thành hai phần. Phần I kéo dài 90 phút, truyền hình trực tiếp trên VTV1, gồm ba chương: “Trường ca trên Trống Đồng”, “Âm vang lịch sử” và “Khát vọng Việt Nam”.

Nội dung tập trung tái hiện hành trình dựng nước - giữ nước, thông qua các ca khúc đi cùng năm tháng như “Lên đàng”, “Cô gái mở đường”, “Đường Trường Sơn xe anh qua”… được làm mới bằng phối khí hiện đại.

Phần II kéo dài 60 phút, hướng đến khán giả trẻ với các tiết mục mang màu sắc đương đại, kết hợp rock, EDM cùng hiệu ứng sân khấu và pháo hoa, phát trên nền tảng số.

Theo ban tổ chức, chương trình được dàn dựng theo hình thức bán sử thi kết hợp nhạc hội hiện đại, nhằm tiếp cận đa dạng công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Không gian sân vận động cũng được chia thành nhiều khu vực trải nghiệm như “Đại Việt”, “Trống đồng”, “Lạc Hồng”, “Khải hoàn”… tạo cảm giác như một concert quy mô lớn.

Âm vang Tổ quốc quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Phương Thanh, Nguyễn Trần Trung Quân, Dương Hoàng Yến, Phạm Anh Khoa… cùng các ban nhạc như Bức Tường, Ngũ Cung và dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh.

Các bài hát được thể hiện trong chương trình là những ca khúc đi cùng năm tháng, ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước như: “Đường chúng ta đi,” “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ,” “Tổ quốc trong ánh Mặt Trời,” “Quê tôi”…

Tiết mục nhận được nhiều chú ý là "Người Việt mình thương nhau" do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện cùng hàng trăm diễn viên múa. Trước những tranh luận trước đó, lời bài hát đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với tinh thần chương trình.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là phân cảnh “Bình yên Tổ quốc” với màn diễu binh và biểu diễn thực cảnh có sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng quân đội và công an.

Các đội hình kỵ binh, quân nhạc, cảnh sát cơ động và quân khuyển phối hợp biểu diễn trong nền nhạc hành khúc, kết hợp hiệu ứng ánh sáng tạo nên đại cảnh mạnh mẽ. Khán giả liên tục đứng dậy vỗ tay, ghi hình khi các khối di chuyển đồng bộ trên sân.

Với quy mô lớn, cách dàn dựng công phu và sự kết hợp giữa âm nhạc, thực cảnh và công nghệ hiện đại, Âm vang Tổ quốc không chỉ là chương trình biểu diễn mà còn là bản trường ca tái hiện chiều sâu lịch sử và văn hóa dân tộc.

Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa rực rỡ như điểm nhấn giàu cảm xúc, đánh dấu sự mở đầu đầy ấn tượng cho chuỗi hoạt động nghệ thuật chính luận của năm 2026.

Lê Chi(Ảnh: Tuấn Huy)
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới