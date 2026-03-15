Xuân Son: 'Tự hào lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách công dân Việt Nam'

Sáng 15/3, giống như hàng triệu cử tri toàn quốc, các vận động viên thể thao tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong số này, các cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Đỗ Phi Long... nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ bởi đây là lần đầu tiên họ thực hiện một trong những quyền và nghĩa vụ quan trọng nhất của công dân Việt Nam.

Ở điểm bỏ phiếu số 52, nhà văn hoá Tức Mặc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Xuân Son tự lái xe đến địa điểm này để thực hiện bỏ phiếu. Cầu thủ sinh năm 1997 tìm hiểu kỹ về các ứng viên cũng như quy trình, thủ tục bầu cử.

Xuân Son tham gia bầu cử tại Ninh Bình.

"Xuân Son cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam. Đây là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với Son và gia đình của mình", tiền đạo của đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Nam Định chia sẻ.

Tại điểm bỏ phiếu số 21, đường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Đỗ Phi Long (Gustavo Santos, sinh năm 1995) có mặt từ buổi sáng. Anh cẩn thận kiểm tra từng thông tin các ứng viên trước khi đưa ra quyết định của mình. Phi Long nói được tiếng Việt khá tốt nên anh dễ dàng giao tiếp cùng các đồng chí công an, người dân tại địa điểm bầu cử.

"Bầu cử là trách nhiệm của công dân Việt Nam. Đây là niềm tự hào của cá nhân tôi và là cách tôi thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình với đất nước này", Đỗ Phi Long hào hứng chia sẻ với Báo Điện tử VTC News.

Đỗ Phi Long bỏ phiếu tại Đà Nẵng.

Tại Hà Nội, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo, 32 tuổi) dậy từ 6h để chuẩn bị đi bầu cử. Sinh sống tại Việt Nam được hơn 5 năm, Hên có quốc tịch Việt Nam từ tháng 10/2025 sau khi hoàn tất quá trình nhập tịch.

"Hôm nay là ngày trọng đại. Hên rất tự hào khi được tham gia bầu cử. Trở thành công dân Việt Nam là giấc mơ trở thành sự thật. Tôi vinh dự khi có cơ hội thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam", tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.

Không giỏi tiếng Việt, Hên có chút lo lắng trong lần đầu tiên của mình. Thật may mắn, khi đến điểm bầu cử số, phường Từ Liêm, Hà Nội, anh được sự giúp đỡ rất nhiều từ cơ quan chức năng cùng những cử tri xung quanh. Không ít người hâm mộ nhận ra anh còn xin chụp ảnh cùng.

Từng tham gia bầu cử tại quê nhà trước đây, thế nhưng lần này anh không khỏi cảm thấy hồi hộp. “Hên rất tự hào khi là công dân Việt Nam và lần đầu tiên có cơ hội đi bầu cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam. Hên biết đây là một sự kiện quan trọng của đất nước và sẽ cố gắng để có những lựa chọn chính xác", anh cho biết thêm.

Cả Phi Long, Hoàng Hên và Xuân Son đều bỏ phiếu tại địa phương nơi cư trú của gia đình. Trong khi đó, nhiều cầu thủ khác tham gia bầu cử ở địa phương nơi làm việc (trụ sở câu lạc bộ hoặc địa điểm lưu trú trong thời gian thi đấu). Câu lạc bộ Thể Công Viettel có 45 cầu thủ được phát thẻ cử tri, bỏ phiếu tại điểm bầu cử trường Sỹ quan Chính trị.

Khuất Văn Khang và các cầu thủ Thể công Viettel bỏ phiếu tại địa điểm lưu trú khi chuẩn bị cho trận đấu tối nay.

Tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Công Phương (sinh năm 2006) lần đầu trong đời được tham gia bỏ phiếu. Cầu thủ này chia sẻ: “Em rất vui khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình lần đầu trong đời". Sau khi bỏ phiếu, Công Phương và đồng đội lập tức trở về chuẩn bị cho trận đấu tối nay gặp câu lạc bộ Hải Phòng.

Đại tá Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Công ty Thể thao Viettel (Tập đoàn Viettel) cho biết: “Các cầu thủ Thể Công – Viettel ý thức rất rõ về hoạt động bầu cử. Mỗi lá phiếu đều gửi gắm 1 niềm tin. Ngày 15/3 vừa là ngày hội non sông với bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đồng thời cũng là ngày thi đấu. Tuy nhiên các cầu thủ hiểu rằng 2 nhiệm vụ đều quan trọng như nhau. Thi đấu với tinh thần tốt nhất, cống hiến một trấn đấu đẹp mắt cho khán giả cũng chính là hoạt động chào mừng ngày hội của toàn dân”.

Khuất Văn Khang, Tuấn Phong cũng háo hức không kém khi cầm trên tay thẻ cử tri. Khuất Văn Khang nói: “Đây là lần thứ 2 Khang được đi bầu cử. Khang đã đọc rất kỹ danh sách các ứng viên được niêm yết ngay tại đơn vị. Mỗi lá phiếu Khang hiểu là niềm hy vọng của một công dân như Khang gửi gắm vào sự phát triển của đất nước.”