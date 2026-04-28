Tân Chủ tịch LĐ Bóng chuyền Việt Nam: Thu 23-25 tỷ đồng/năm là mức khiêm tốn

Sáng 28/4 tại Hà Nội, ông Dương Mạnh Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thể thao Tương lai Việt Nam, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Phát biểu sau khi trúng cử, tân Chủ tịch đánh giá cao những thành tựu mà bóng chuyền Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, đồng thời khẳng định mục tiêu tiếp tục nâng tầm môn thể thao này trong giai đoạn tới.

"Trong thời gian qua, bóng chuyền Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ tới, tôi muốn đưa bóng chuyền nước nhà tiến bộ hơn nữa, đạt được những mục tiêu mà Ban Chấp hành đề ra", tân Chủ tịch chia sẻ.

Một trong những định hướng đáng chú ý được tân Chủ tịch nhấn mạnh là việc phát triển kinh tế thể thao, đặc biệt là gia tăng nguồn thu cho Liên đoàn: "Tôi mới được bầu hôm nay và tôi cũng cần thời gian để nghiên cứu. Thế nhưng, tôi muốn nói một điều mà tôi chắc chắn sẽ làm, đó là tôi muốn biến các giải đấu bóng chuyền trở thành sản phẩm. Bởi khi đã có sản phẩm thì mới có thể mang về được nhiều doanh thu hơn. Trong thời gian tới, tôi sẽ biến các giải đấu của mình thành sản phẩm thể thao tốt, và từ đó tôi tin rằng nguồn thu chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều", ông nhấn mạnh.

Theo ông Dương Mạnh Tiến, mức doanh thu khoảng 23-25 tỷ đồng mỗi năm trong các nhiệm kỳ trước vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng của thị trường và lượng người hâm mộ. Ông tin rằng với cách làm mới, chuyên nghiệp hóa các giải đấu, bóng chuyền Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra nguồn thu lớn hơn nhiều trong tương lai.

"Muốn các giải đấu trở thành sản phẩm, chúng ta sẽ không chỉ kêu gọi tài trợ đơn thuần, mà phải mời các đối tác cùng tham gia phối hợp. Khi có một sản phẩm tốt, việc khai thác thương mại sẽ hiệu quả hơn. Tôi tin rằng doanh thu sẽ tăng đáng kể, bởi nguồn lực xã hội hiện tại rất lớn.

Hiện tại, số lượng nhãn hàng tham gia vẫn còn khá hạn chế. Trong khi đó, nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng hay các ngành khác đều sẵn sàng đồng hành nếu có những sản phẩm đủ hấp dẫn và giá trị lâu dài. Với cách tiếp cận này, tôi tin rằng nguồn thu của bóng chuyền Việt Nam sẽ có thể tăng lên rất nhiều".

Bên cạnh đó, trước những băn khoăn về việc ông là gương mặt chưa quá quen thuộc trong giới thể thao so với các vị Chủ tịch tiền nhiệm, ông Dương Mạnh Tiến thẳng thắn nhìn nhận đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội.

“Tôi là người làm kinh doanh và rất yêu thể thao. Với kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình, tôi tin rằng có thể cùng tập thể đóng góp tích cực cho sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam”, ông nói.