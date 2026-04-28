TV360 sở hữu bản quyền phát sóng giải U17 châu Á 2026

(VTC News) -

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5 tại Ả Rập Xê Út. U17 Việt Nam nằm cùng bảng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ cạnh tranh suất vào tứ kết, cũng chính là tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup U17. Toàn bộ các trận đấu của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360.

TV360 cũng là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng trọn vẹn giải U17 châu Á 2026 (AFC U17 Asian Cup), đầy đủ các trận từ vòng bảng đến chung kết. Với việc sở hữu bản quyền trọn vẹn và chủ động triển khai phát sóng, TV360 truyền tải đầy đủ, liên tục và đồng nhất hành trình của giải đấu trên một nền tảng duy nhất. Điều này không chỉ giúp người hâm mộ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào, mà còn tạo nên trải nghiệm theo dõi xuyên suốt – điều vốn rất hiếm ở các giải trẻ trước đây.

Đại diện TV360, bà Hồ Thị Thu Hà – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình TV360, chia sẻ: “Việc đồng hành cùng AFC không chỉ là câu chuyện bản quyền. TV360 hướng tới trở thành nền tảng số góp phần phát triển hệ sinh thái bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ – nơi tạo nên tương lai của thể thao Việt Nam. Chúng tôi mong muốn mang các giải đấu châu lục đến gần hơn với người hâm mộ, đồng thời đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam vươn xa hơn".

Toàn bộ các trận đấu của AFC U17 Asian Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng TV360, hỗ trợ đa nền tảng từ TV thông minh, điện thoại di động đến máy tính bảng.Không chỉ dừng lại ở phát sóng, TV360 sẽ liên tục cập nhật lịch thi đấu, thông tin bên lề và các nội dung liên quan, giúp người hâm mộ theo dõi giải đấu một cách đầy đủ và thuận tiện nhất.

Việc các trận đấu vòng bảng được phát sóng đầy đủ trên TV360 mang ý nghĩa đặc biệt, khi đây chính là giai đoạn then chốt quyết định hành trình của đội tuyển U17 Việt Nam. Bước vào giải đấu năm nay, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland nhận được nhiều kỳ vọng sau chức vô địch thuyết phục tại giải U17 Đông Nam Á. Thành tích này không chỉ tạo đà tâm lý tích cực cho các cầu thủ, mà còn khơi dậy sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Ở kỳ gần nhất, đội tuyển cũng đã để lại dấu ấn khi cầm hòa các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Australia và UAE – cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng rõ nét ở cấp độ châu lục.