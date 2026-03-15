Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đi bầu cử: 'Cột mốc quan trọng của đời tôi'

(VTC News) -

Sáng 15/3, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo, 32 tuổi) dậy từ 6h để chuẩn bị đi bầu cử. Sinh sống tại Việt Nam được hơn 5 năm, Hên có quốc tịch Việt Nam từ tháng 10/2025 sau khi hoàn tất quá trình nhập tịch. Đây là lần đầu tiên anh đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nên không khỏi xúc động

"Hôm nay là ngày trọng đại. Hên rất tự hào khi được tham gia bầu cử. Trở thành công dân Việt Nam là giấc mơ trở thành sự thật. Tôi vinh dự khi có cơ hội thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam", tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.

Từ nhiều ngày trước, anh đã nhận được thông tin các đại biểu cùng thẻ cử tri. Cầm tấm thẻ cử tri trên tay, anh trào dâng cảm xúc khó tả thành lời. Cái tên tiếng Việt rất đỗi thân thương "Đỗ Hoàng Hên", được in hoa, thể hiện trang trọng.

Cầu thủ Đỗ Hoàng Hên tự hào khi lần đầu tiên bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tại Việt Nam.

Cầm thẻ cử tri trên tay, anh không khỏi xúc động khi thấy tên mình.

Ngay từ khi cầm tấm thẻ, việc đầu tiên Hên làm là chia sẻ niềm hạnh phúc đến gia đình, đồng nghiệp và bạn bè. Bên cạnh đó, anh cũng dành thời gian để đọc thông tin, tìm hiểu các đại biểu trong kỳ bầu cử.

Hàng xóm xung quanh anh cũng biết tin và chúc mừng. Toàn bộ khu dân cư anh ở đều háo hức chờ đến ngày được đi bỏ phiếu.

Từng tham gia bầu cử tại quê nhà trước đây, thế nhưng lần này anh không khỏi cảm thấy hồi hộp. “Hên rất tự hào khi là công dân Việt Nam và lần đầu tiên có cơ hội đi bầu cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam. Hên biết đây là một sự kiện quan trọng của đất nước và sẽ cố gắng để có những lựa chọn chính xác", anh cho biết thêm.

Không giỏi tiếng Việt, Hên có chút lo lắng trong lần đầu tiên của mình. Thật may mắn, khi đến điểm bầu cử số, phường Từ Liêm, Hà Nội, anh được sự giúp đỡ rất nhiều từ cơ quan chức năng cùng những cử tri xung quanh. Không ít người hâm mộ nhận ra anh còn xin chụp ảnh cùng.

Đỗ Hoàng Hên được hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tại điểm bầu cử. Anh cho biết mình vẫn đang học tiếng Việt 3 buổi/tuần.

Đỗ Hoàng Hên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam.

Tham gia bỏ phiếu từ rất sớm, Đỗ Hoàng Hên cho biết: "Đây là vinh dự, cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Bản thân thật sự rất hạnh phúc khi được cầm lá phiếu. Thời khắc bỏ phiếu, tôi cảm thấy mình thật sự đã thực hiện tốt một trong các nghĩa vụ của một công dân".

Bên cạnh đó, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đang rất háo hức chờ ngày lần đầu tiên góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, cầu thủ số 11 của Hà Nội FC nằm trong danh sách cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập trong đợt tập trung tháng 3. Việc Đỗ Hoàng Hên góp mặt là sự bổ sung chất lượng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia.