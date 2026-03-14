Trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Công an Hà Nội, vòng 16 V.League hôm nay

Nhận định Ninh Bình đấu với CAHN

Trận đấu giữa CLB Ninh Bình và Công an Hà Nội ở vòng 16 có tác động quan trọng đến cục diện cuộc đua vô địch. Nếu thất bại trước đối thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng ở thời điểm này, cơ hội cạnh tranh của đội chủ nhà xuống rất thấp. Khoảng cách giữa 2 đội lúc này là 7 điểm, trong khi CLB Công an Hà Nội vẫn còn trận đấu bù.

Câu lạc bộ Ninh Bình trải qua giai đoạn lượt đi rất thành công với vị trí đầu bảng và kỷ lục bất bại. Phong độ cao của các ngoại binh cũng như các ngôi sao nội Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm giúp đội bóng tân binh tạo ra sự khác biệt.

Chiến thắng trước Ninh Bình ở lượt đi là bước ngoặt đưa CAHN lên đầu bảng.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn lượt về, chấn thương của Rafael Dos Anjos làm suy giảm đáng kể sức mạnh của đội bóng đất cố đô. Bên cạnh đó, chất lượng của các phương án dự phòng có sự chênh lệch lớn với đội hình chính cũng có thể là lý do khiến họ không duy trì được sự ổn định dẫn đến chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội chỉ vừa thua trận đầu tiên ở V.League mùa này. Phong độ trong nước của thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking hoàn toàn khác so với màn thể hiện của họ trên đấu trường quốc tế. CAHN vẫn là đội bóng biết cách chơi chủ động, có tổ chức và sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, đủ để họ chiếm ưu thế trước hầu hết các đối thủ tại V.League.

Vấn đề đáng lo đối với CLB Công an Hà Nội là phong độ trên sân khách. Từ tháng 9/2025 đến nay, tỷ lệ thắng của đội bóng này trên sân đối phương chỉ là 30%.