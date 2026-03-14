Kết quả V.League hôm nay: CLB Ninh Bình đấu CAHN vòng 16

Tâm điểm của vòng 16 V.League 2025-2026 là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Ninh Bình và Công an Hà Nội. Ninh Bình là nhà vô địch của lượt đi với thành tích bất bại. Tuy nhiên, sau chuỗi trận sa sút gần đây, họ để CAHN chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng và tạo ra khoảng cách lên tới 7 điểm. CLB Công an Hà Nội thậm chí vẫn còn một trận đá bù để nới rộng cách biệt.

Đà Nẵng 3-3 HAGL.

Nam Định 1-0 Thanh Hóa.

Hà Nội 3-0 SLNA.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và HAGL mang đến diễn biến đầy kịch tính. Cả 2 đội bóng đang trong cuộc đua trụ hạng đều thể hiện quyết tâm rất cao.

Phạm Đình Duy mở tỷ số cho Đà Nẵng ở phút 11 và đội chủ nhà giữ được thế dẫn bàn đến phút 60. Màn rượt đuổi bắt đầu khi HAGL ghi liền 2 bàn thắng, rồi Đà Nẵng gỡ hòa 2-2.

Phút 85, Jairo Rodrigues đưa đội khách vượt lên. Tuy nhiên, ở phút 90+7, Vũ Văn Sơn lập công giúp Đà Nẵng giành lại 1 điểm với trận hòa 3-3.

Cùng giờ trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), CLB Nam Định vất vả trước Thanh Hóa. Đội bóng thành Nam phải nhờ tới khoảnh khắc tỏa sáng của tiền đạo Chadrac Akolo ở hiệp 2 - sau pha tì đè tạo cơ hội của Nguyễn Xuân Son - mới ghi được bàn thắng duy nhất để giành 3 điểm.

Hà Nội FC nối dài chuỗi phong độ cao khi giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Sông Lam Nghệ An. Đội bóng Thủ đô tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vào top 3. David Fisher, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Văn Quyết là 3 cầu thủ ghi bàn của Hà Nội ở trận này.

Bảng xếp hạng V.League vòng 16

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 theo thông tin chính thức của ban tổ chức. Tính đến vòng 15, vị trí các câu lạc bộ như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 CAHN 14 32 - 12 35 2 Thể Công Viettel 15 24 - 14 31 3 Ninh Bình 15 32 - 20 28 4 Hà Nội 16 28 - 18 27 5 CA TP.HCM 15 18 - 18 23 6 Hải Phòng 15 26 - 22 21 7 Hà Tĩnh 15 11 - 15 20 8 Nam Định 16 18 - 20 19 9 SLNA 16 18 - 22 19 10 Becamex TP.HCM 15 17 - 24 15 11 HAGL 16 12 - 22 15 12 Thanh Hóa 16 17 - 26 13 13 Đà Nẵng 15 17 - 23 12 14 PVF-CAND 15 15 - 29 11

Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

