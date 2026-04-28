Đình Bắc ôm chặt HLV Văn Sỹ Sơn: Bài học 'lúa chín cúi đầu'

Kết thúc trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Đình Bắc không vội ăn mừng cuồng nhiệt. Số 9 của đội chủ nhà vừa ghi cú hattrick vào lưới đội bóng nhiều năm trước từng từ chối anh ở lứa trẻ. Đình Bắc tiến đến khu vực kỹ thuật của Sông Lam Nghệ An và ôm chặt lấy huấn luyện viên đối thủ. Ông Văn Sỹ Sơn chính là người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Đình Bắc.

Bài học nhớ đời từ người thầy

Nguyễn Đình Bắc vươn lên trở thành cầu thủ trẻ ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam ở giai đoạn đầu năm 2024. Những pha đi bóng xuất thần ở đội tuyển Việt Nam và bàn thắng vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup mang đến cho cầu thủ này những lời tán dương. Tuy nhiên, đó cũng là khởi đầu cho những rắc rối đối với tài năng trẻ khi ấy còn chơi cho câu lạc bộ Quảng Nam.

Trước đó, Đình Bắc chỉ mới tỏa sáng ở giải hạng Nhất Quốc gia và dấu ấn ở V.League không có gì đặc biệt. Anh vẫn chỉ là cầu thủ tiềm năng của đội bóng thuộc diện yếu của giải đấu. Từ đội tuyển quốc gia trở về câu lạc bộ, Đình Bắc vướng vào những tin đồn liên quan đến "vi phạm kỉ luật".

Ở vòng 15 V.League, khán giả chứng kiến khoảnh khắc cầu thủ trẻ này giận dỗi, sút vào biển quảng cáo trong tình huống anh dứt điểm hỏng. Đó là pha bóng mà lẽ ra Đình Bắc có thể mang đến nhiều điều hơn nếu chơi bóng đồng đội. Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về thái độ thi đấu của Đình Bắc và bắt đầu có những lo ngại về "bệnh ngôi sao".

Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn chính là người kéo Đình Bắc trở lại mặt đất bằng những lời gay gắt. Ông nói công khai trong buổi họp báo: “Đình Bắc trận nào cũng vậy, cứ vào sân là muốn thể hiện và không làm theo những gì tôi yêu cầu. Muốn trở thành cầu thủ lớn, cậu ấy cần được uốn nắn nhiều, phải biết lắng nghe và học hỏi". Người thầy này thậm chí còn nói Đình Bắc "đầu óc không còn tỉnh táo, ảo tưởng về giá trị bản thân".

Lúa chín cúi đầu

Hành động của Đình Bắc sau trận đấu với Sông Lam Nghệ An nhận được sự tán dương từ người hâm mộ. Anh ôm chặt thầy cũ Văn Sỹ Sơn và đón nhận tình cảm nồng ấm từ vị huấn luyện viên khó tính. Ngược lại, ông Sơn cũng không giấu được sự tự hào dù bản thân vừa thua trận vì chính Đình Bắc.

“Đình Bắc đã khẳng định được phẩm chất vốn có. Tôi chúc mừng cậu ấy. Cậu ấy cũng được hỗ trợ bởi nhiều vệ tinh chất lượng và tôi tin sẽ tiếp tục phát triển đúng hướng”, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn của Sông Lam Nghệ An trả lời câu hỏi về Đình Bắc trong buổi họp báo sau trận.

Đình Bắc ôm thầy cũ - HLV Văn Sỹ Sơn - sau trận CAHN đấu với SLNA.

Trước Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Đình Bắc sắm vai trò chủ công khi anh mang về 2 bàn thắng sau các đường kiến tạo của Quang Hải và Stefan Mauk trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Đình Bắc tự mang về quả phạt đền khi bị Nguyên Hoàng phạm lỗi trong vòng cấm. Anh hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp.

Có giai đoạn, ngôi sao quê Nghệ An "tịt ngòi" trong hơn 500 ngày tại V.League. Nhưng kể từ trận đấu gặp SHB Đà Nẵng ở giai đoạn lượt về, Đình Bắc liên tiếp bùng nổ. Anh lập cú đúp trước đội bóng sông Hàn, ghi bàn vào lưới PVF-CAND và Công an TP.HCM.

Trước vòng 17, Đình Bắc không có bàn thắng nào cho câu lạc bộ ở giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất. Tuy nhiên, ở 4 trận gần nhất, anh ghi 7 bàn khi được giao trọng trách đá chính thay 2 ngoại binh chấn thương.

Sau những thành công ở SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026 cùng lời khẳng định ở sân chơi đẳng cấp như V.League, Đình Bắc dần vượt qua những rào cản vô hình của việc tỏa sáng quá sớm ở tuổi 20.

Khi tiền đạo này toả sáng trong màu áo U23 Việt Nam đầu năm nay, cổ động viên không thấy những pha đi bóng biểu diễn, những khoảnh khắc giận dỗi vì xử lý hỏng. Trái lại, đó là hình ảnh Đình Bắc trưởng thành, biết hỗ trợ và gánh vác với chiếc băng đội trưởng trên tay.

Đình Bắc hơn ai hết hiểu rõ câu nói "lúa chín cúi đầu". Chính những bài học có phần gai góc và không hề dễ chịu từ huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn giúp cậu học trò đưa đôi chân trở lại mặt đất.

Ngày ấy, có người ủng hộ và nhiều người phản đối cách ông Sơn chỉ trích học trò ngay trên mặt báo. Nhưng sau 3 năm, màn tỏa sáng của Nguyễn Đình Bắc đủ để nói lên rằng, những tranh cãi ngày nào hóa ra là may mắn cho ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam.