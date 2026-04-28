Nhiều sao trẻ V.League chưa thể hội quân U19 Việt Nam

Chiều 28/4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách triệu tập đội U19 Việt Nam với một loạt cái tên đáng chú ý. Trong đó, nhiều cầu thủ đã được đăng ký thi đấu, ra sân ở V.League, giải hạng Nhất và hạng Nhì Quốc gia.

Có thể kể đến như: thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (Sông Lam Nghệ An), hậu vệ Đinh Quang Kiệt, tiền đạo Trần Gia Bảo (HAGL), hậu vệ Nguyễn Quốc Khánh (PVF-CAND), tiền đạo Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang (PVF), tiền đạo Lê Phát (Ninh Bình), tiền đạo Lê Văn Hoàn (Thanh Hóa), tiền vệ Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền vệ Đậu Hồng Phong, tiền đạo Nguyễn Thiên Phú (Trẻ Hà Nội).

Lê Văn Hoàn (áo vàng) đang là quân bài quan trọng của Đông Á Thanh Hóa.

Tuy nhiên, vì bận thi đấu cho các đội bóng chủ quản, nhóm cầu thủ này chưa thể có mặt ở đội tuyển ngay.

Trong đó, tiền đạo Lê Văn Hoàn mới được đăng ký bổ sung từ giai đoạn 2 V.League khi Đông Á Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, anh thường xuyên được HLV trưởng Mai Xuân Hợp đưa vào sân. Thanh Hóa vẫn chưa chắc chắn trụ hạng nên Văn Hoàn cũng phải tập trung cho V.League.

Tương tự, Nguyễn Văn Khánh (Hà Tĩnh) và Đinh Quang Kiệt (HAGL) đang có số trận ra sân lớn và chưa thể lên đội tuyển trẻ ngay.

Ở đợt tập trung lần này, U19 Việt Nam có sự phục vụ của Trương Gia Khôi - người thuộc biên chế Huesca (Tây Ban Nha).

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29/4.

Đội sẽ có chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18/5 đến 26/5, trước khi tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 15/6. Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu của giải sẽ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiến hành vào ngày 8/5 tới.

Trong bối cảnh lực lượng chưa thể hội tụ đầy đủ, quá trình chuẩn bị của U19 Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều thử thách. Tuy nhiên, với sự quan tâm đầu tư từ VFF thông qua kế hoạch tập huấn bài bản, đội tuyển vẫn hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt tại đấu trường khu vực, đồng thời tạo nền tảng cho hành trình dài hạn ở cấp độ châu lục.

Danh sách U19 Việt Nam: