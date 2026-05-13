Video: Khoảnh khắc hỗn loạn khi tiếng súng vang lên tại Thượng viện Philippines

Tiếng súng bên trong thượng viện Philippines. (Nguồn: Reuters)

Theo lời Chủ tịch Thượng viện Alan Peter Cayetano, tiếng súng nổ tại toà nhà Thượng viện vang lên khi một thượng nghị sĩ bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã đang ở bên trong và chống lại việc bị bắt giữ.

Hiện vẫn chưa rõ ai là người nổ súng. Nhiều thượng nghị sĩ cho biết chưa có thương vong nào được ghi nhận tính đến tối 13/5.

“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết liệu tôi có thể đảm bảo an toàn cho mọi người ở đây hay không”, ông Cayetano nói khi phát trực tiếp trên Facebook từ bên trong khu phức hợp Thượng viện ngay sau khi có tiếng súng. “Tôi sẵn sàng đi ra ngoài. Tôi sẵn sàng đối mặt với bất kỳ ai đến thi hành lệnh bắt nhưng đừng làm như thế này".

Vụ việc xảy ra sau khi Thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa - đồng minh lâu năm của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - bị camera an ninh ghi lại cảnh chạy trốn các đặc vụ địa phương qua các hành lang của Thượng viện. Khi lực lượng điều tra không thể bắt giữ ông sau cuộc truy đuổi trong khuôn viên quốc hội, cảnh sát chống bạo động đã bao vây toàn bộ khu phức hợp Thượng viện.

Các công tố viên của ICC cáo buộc ông Dela Rosa liên quan đến chiến dịch chống ma túy khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Hôm thứ Hai, ICC xác nhận ban hành lệnh bắt giữ đối với ông, viện dẫn các vụ việc trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018.

Ông Dela Rosa vẫn chưa rời khỏi khuôn viên Thượng viện kể từ thứ Hai.

Lực lượng an ninh Thượng viện và cảnh sát yêu cầu các phóng viên lùi lại sau khi nghe thấy tiếng súng tại Thượng viện Philippines. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ và Chính quyền địa phương Philippines Jonvic Remulla đã vào bên trong tòa nhà Thượng viện vào tối thứ Tư sau khi được Chủ tịch Thượng viện Cayetano cho phép. Remulla nói với truyền thông địa phương rằng tất cả các thượng nghị sĩ bên trong đều an toàn và ông đang làm rõ ai là người đã nổ súng.

Remulla cũng đảm bảo với Dela Rosa rằng ông sẽ không bị thi hành lệnh bắt giữ. Bộ trưởng Nội vụ cho biết Dela Rosa sẽ tiếp tục ở lại trong tòa nhà trong khi lực lượng chức năng rà soát an ninh.

Trong khi đó, cảnh sát tiến vào tòa nhà Thượng viện và yêu cầu tất cả phóng viên cùng nhân viên khác rời đi, theo các nhà báo địa phương nói với CNN. Nhân viên an ninh Thượng viện cũng hạ cửa thép của tòa nhà để khóa kín từ bên trong sau khi các phóng viên di chuyển ra ngoài.

Trong một buổi phát trực tiếp khác trên Facebook sau đó, ông Cayetano cho biết “cho đến nay mọi người đều an toàn”, bao gồm cả Dela Rosa, đồng thời nói thêm rằng giới chức Thượng viện vẫn đang điều tra nguồn gốc tiếng súng và sẽ cho phép mọi người rời đi “khi chúng tôi chắc chắn rằng họ không phải là nghi phạm".