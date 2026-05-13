Tổng thống Trump tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống thủ đô Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài nhiều ngày, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang định hình quan hệ thương mại cũng như mức độ cạnh tranh.

Sau đêm đầu tiên ở Bắc Kinh, ông Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận nhiều vấn đề gai góc như công nghệ, thương mại...

Xung đột Mỹ - Israel với Iran và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu sau đó đang phủ bóng lên chuyến đi. Ông Trump được cho là sẽ thúc giục ông Tập gây ảnh hưởng để Iran mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch của thương mại dầu mỏ, đồng thời đồng ý với một thỏa thuận hòa bình. Đi cùng ông Trump là các quan chức cấp cao và hơn một chục lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm Tim Cook và Elon Musk.

Tổng thống Donald Trump tại sân bay được đón tiếp đầy nghi thức và trang trọng. Để thể hiện tầm quan trọng của chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử quan chức cấp cao dẫn đầu đoàn đón tiếp - Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính. Ông Hàn được xem là đặc phái viên của ông Tập trong các sự kiện ngoại giao và năm ngoái từng tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump.

Các quan chức khác có mặt tại sân bay gồm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triệu Húc, theo Nhà Trắng.

300 thanh niên Trung Quốc mặc đồng phục xanh trắng đồng bộ, diễu hành dọc đường băng và cầm cờ Trung Quốc, cùng đội danh dự quân đội và ban nhạc quân đội chào đón Tổng thống Mỹ.

Ông Tập Cận Bình sẽ chính thức chào đón ông Trump vào sáng 14/5 theo giờ địa phương.

Tham gia cùng ông Trump tại Bắc Kinh còn có các thành viên trong nhóm an ninh quốc gia và kinh tế của chính quyền Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Đại diện Thương mại Jamieson Greer. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng sẽ tham gia đoàn sau khi đến từ Seoul, Hàn Quốc, nơi ông vừa có các cuộc đàm phán thương mại với phía Trung Quốc trước cuộc gặp cấp lãnh đạo.

Các nghi thức đón ông Trump tại sân bay.

Hơn 10 lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng cũng có mặt trong chuyến đi, bao gồm CEO Apple Tim Cook, CEO Tesla Elon Musk, CEO Boeing Kelly Ortberg và Dina Powell McCormick của Meta - người từng phục vụ trong chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu. Ngoài ra còn có các lãnh đạo từ BlackRock, Blackstone, Cargill, Citi, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Micron, Qualcomm và Visa.

CEO Nvidia Jensen Huang được nhìn thấy lên Air Force One khi máy bay tiếp nhiên liệu tại Alaska. Sau đó, Elon Musk viết trên X rằng ông và Huang là hai lãnh đạo doanh nghiệp duy nhất có mặt trên chuyên cơ tổng thống.

Máy bay Air Force One.

Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là sẽ công bố một loạt thỏa thuận thương mại mới, đồng thời có thể thảo luận về kế hoạch thành lập hội đồng thương mại Mỹ - Trung và hội đồng đầu tư Mỹ - Trung.

Phái đoàn Mỹ còn có con trai của tổng thống là Eric Trump và con dâu Lara Trump. Lara Trump - người từng giữ vai trò đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa trong chiến dịch tranh cử năm 2024 và hiện dẫn chương trình trên Fox News - đang nổi lên như người phát ngôn không chính thức của gia đình Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Điều này diễn ra trong bối cảnh Ivanka Trump, con gái ông Trump và từng là cố vấn cấp cao ở nhiệm kỳ đầu, giữ vai trò kín tiếng hơn nhiều trong nhiệm kỳ này.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump từng cùng chồng thăm Trung Quốc năm 2017, nhưng lần này bà không tham gia chuyến đi.

Người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News cũng được nhìn thấy trên Air Force One trên đường tới Bắc Kinh.