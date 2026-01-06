Tin nóng: Tiếng súng nổ dữ dội gần phủ tổng thống Venezuela

(VTC News) -

*Tiếp tục cập nhật

Drone lạ bay qua Phủ Tổng thống Venezuela. (Video: X)

Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy binh lính có vũ trang và xe bọc thép xuất hiện bên ngoài tòa nhà chính phủ Venezuela ở thủ đô Caracas. Nhiều phương tiện truyền thông cũng đưa tin về các vụ nổ và việc kích hoạt súng phòng không.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ Venezuela cho biết "tình hình đang được kiểm soát" và lực lượng an ninh nổ súng bắn trả thiết bị bay không người lái trên bầu trời.

Hôm 5/1, Tổng thống Donald Trump cho biết có thể hỗ trợ những công ty dầu mỏ tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela- dự án mà ông cho rằng có thể hoàn thành trong vòng chưa đầy 18 tháng.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được trong thời gian ngắn hơn, nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền. Một khoản tiền khổng lồ sẽ phải được chi và các công ty dầu mỏ sẽ chi trả, sau đó họ sẽ được chúng ta hoàn trả hoặc hoàn lại thông qua doanh thu", ông Trump nói.

Ông Trump cũng khẳng định Mỹ không có chiến tranh với Venezuela. "Không, chúng ta không tiến hành chiến tranh. Chúng ta chỉ đang chiến tranh với những kẻ buôn bán ma túy. Chúng ta đang chiến tranh với những kẻ thả tù nhân, người nghiện ma túy và người bệnh tâm thần vào đất nước chúng ta", ông Trump cho hay.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 20 phút, ông Trump xác định nhóm quan chức Mỹ - bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Phó Tổng thống JD Vance sẽ là những người giúp giám sát sự can thiệp của Mỹ vào Venezuela.

Trong khi đó, Tổng thống Maduro và phu nhân Cilia Flores xuất hiện tại phiên điều trần ở New York, Mỹ.