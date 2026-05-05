Đặc vụ Mỹ đấu súng với kẻ lạ mặt gần Nhà Trắng

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết vào 4/5 rằng các đặc vụ bắn một người đàn ông gần Nhà Trắng sau khi người này bị cáo buộc nổ súng khi bị đối đầu lực lượng chức năng.

Phó giám đốc Mật vụ, ông Matthew Quinn, nói với các phóng viên rằng nghi phạm được mô tả là “một cá nhân đáng ngờ có vẻ mang theo súng” - bị các sĩ quan mặc thường phục phát hiện vào khoảng 3h30 chiều (giờ miền Đông Mỹ). Sau đó họ báo cho lực lượng mặc đồng phục để bắt giữ người này.

Nghi phạm được cho là đã bỏ chạy và nổ súng về phía các đặc vụ mật vụ, buộc họ phải bắn trả. Người này sau đó được đưa đến bệnh viện, nhưng tình trạng hiện chưa rõ.

Ông Quinn cho biết thêm một người đi đường bị thương nhẹ do trúng đạn của nghi phạm. Vụ nổ súng xảy ra tại giao lộ giữa phố 15 và đại lộ Independence, theo thông báo của mật vụ trên mạng xã hội X.

Trong lúc vụ việc xảy ra, ông Trump đang tổ chức hội nghị doanh nghiệp tại Phòng Phía Đông của Nhà Trắng. Sự kiện này không bị gián đoạn.

Đoàn xe của Phó Tổng thống JD Vance đi ngang khu vực gần hiện trường ngay trước khi xảy ra vụ nổ súng, theo ông Quinn. Ông cho biết nghi phạm không tấn công đoàn xe và không có dấu hiệu cho thấy đó là mục tiêu của hắn.

Phóng viên NBC News ghi nhận một đoàn xe rời Nhà Trắng vào khoảng 3h37 chiều. Ngay sau đó, lực lượng Vệ binh Quốc gia và cảnh sát chạy về phía nam, hướng về phía đoàn xe sau khi nghe thấy 3–4 tiếng nổ giống tiếng súng.

Nhân chứng cho biết họ thấy một người đàn ông chạy về phía đoàn xe trước khi tiếng súng vang lên.

Hiện chưa rõ liệu vụ việc có liên quan đến Tổng thống Donald Trump hay Nhà Trắng nói chung hay không. Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau khi Cole Allen, một giáo viên kiêm kỹ sư 31 tuổi đến từ California, bị buộc tội cố gắng ám sát tổng thống trong vụ việc gây rúng động quốc tế vào ngày 25/4.