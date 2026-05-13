Tổng thống Putin ca ngợi vụ phóng thử tên lửa ‘mạnh nhất thế giới’ của Nga

Đài truyền hình nhà nước Nga phát sóng đoạn phim ghi lại cảnh Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga, tướng Sergey Karakayev báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat hôm 12/5.

Ông Putin cho biết ICBM Sarmat sẽ được đưa vào phục vụ trong hoạt động chiến đấu vào cuối năm 2026. “Đây là tên lửa mạnh nhất thế giới”, ông Putin nhấn mạnh trong bài phát biểu truyền hình trực tiếp và lưu ý sức công phá của đầu đạn mạnh gấp 4 lần so với những loại tên lửa tương đương của phương Tây.

Theo Tổng thống Nga, ICBM Sarmat có khả năng bay dưới quỹ đạo, đạt tầm bay hơn 35.000 km và có thể "xuyên thủng tất cả hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện có và tương lai". Việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat bắt đầu vào 2011 và cuộc thử nghiệm diễn ra sau nhiều năm gặp phải trở ngại.

Ông Putin cũng tuyên bố Nga đang ở "giai đoạn cuối" phát triển máy bay không người lái dưới nước mang đầu đạn hạt nhân Poseidon và tên lửa hành trình Burevestnik trang bị lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ.

Cùng với đó, nhà lãnh đạo Nga mô tả những vũ khí mới này là một phần trong phản ứng của Nga đối với dự án lá chắn tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome) do Washington phát triển.

Cuộc thử nghiệm ICBM Sarmat của Nga cũng diễn ra trong bối cảnh lo ngại về sự sụp đổ của cấu trúc kiểm soát vũ khí chi phối kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga trong nhiều thập kỷ.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) - hiệp ước cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ quy định giới hạn về đầu đạn chiến lược và hệ thống phóng chính thức hết hạn vào tháng 2 khiến hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới không còn ràng buộc chính thức sau hơn nửa thế kỷ.

Dù Moskva và Washington nhất trí nối lại đối thoại quân sự cấp cao sau khi hiệp ước hết hiệu lực, nhưng hiện chưa có dấu hiệu tiến triển nào hướng tới thỏa thuận kế tiếp. Cả hai bên đều nhiều lần cáo buộc lẫn nhau không tuân thủ điều khoản của Hiệp ước New START.