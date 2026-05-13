Ngoại binh ghi bàn thắng lịch sử ở giải bóng đá nữ Việt Nam

Trận đấu đầu tiên của giải đấu là màn đọ sức tại bảng B giữa TP.HCM và Hà Nội I. Hai đội đều là ứng viên vô địch và họ tỏ ra cẩn trọng trong những phút đầu tiên. Khi TP.HCM bắt đầu đẩy cao đội hình, họ sớm có được điều mình cần bởi sự hiệu quả của các cựu binh như Bảo Châu, Huỳnh Như.

Phút 26, Trần Thị Thu Xuân bị Hải Linh bên phía Hà Nội I phạm lỗi trong vòng cấm. Đường chuyền thông minh của Huỳnh Như khiến đối thủ gặp khó. Joel Gabriel đá phạt đền thành công mở tỉ số trận đấu cho TP.HCM. Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn nhưng hai đội đều không thể có thêm niềm vui trong 45 phút đầu tiên.

Gabriel ghi bàn ở giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.

Bước sang hiệp 2, kịch bản của hiệp 1 lặp lại khi TP.HCM vẫn cho thấy đẳng cấp của mình. Phút 52, từ đường tạt cánh rất hay của đồng đội, Gabriel bật cao đánh đầu không thắng được thủ thành của Hà Nội I. Tuy nhiên, Huỳnh Như băng vào dứt điểm uy lực nhân đôi cách biệt cho TP.HCM.

Phút 72, bất ngờ xảy ra khi chính Thu Xuân lại phạm lỗi với Thái Thị Thảo và khiến TP.HCM phải chịu quả phạt đền. Hải Yến dứt điểm thành công rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 và đây là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu còn lại giữa chủ nhà Thái Nguyên T&T và Hà Nội II, tiền đạo Thúy Hằng sớm có bàn thắng mở tỉ số cho Thái Nguyên T&T ngay ở phút thứ 8. Cô di chuyển thông minh và vượt qua cả thủ môn đối phương trước khi dứt điểm vào lưới trống. Đến phút 42, tỉ số là 2-0 cho đội chủ nhà khi Bích Thùy tung cú sút đẳng cấp sau pha kiến tạo của chính Thúy Hằng.

Bước sang hiệp 2, cơn ác mộng của Hà Nội II tiếp diễn. Đội chủ nhà ghi liên tiếp 6 bàn thắng, trong đó ngoại binh Rebecca Luke cũng điền tên mình lên bảng tỉ số. Họ thắng chung cuộc đối thủ với tỉ số 8-0.