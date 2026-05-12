Vị tướng Trường Sơn 97 tuổi: Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe Nhân dân

Ở tuổi 97, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI với tinh thần minh mẫn, trách nhiệm cùng nhiều kỳ vọng dành cho công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Là đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội, ông cho biết cảm thấy vinh dự khi tiếp tục được đóng góp tiếng nói, kinh nghiệm và tâm huyết vào sự nghiệp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, sáng 12/5.

Theo Thiếu tướng Võ Sở, vai trò quan trọng nhất của MTTQ Việt Nam là tập hợp rộng rãi các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội và các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ông nhấn mạnh, tư tưởng "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà phải được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực: lắng nghe Nhân dân, tiếp thu ý kiến và giải quyết những kiến nghị phát sinh từ thực tiễn đời sống.

"Đoàn kết không phải nói chung chung mà là tập hợp, lắng nghe, lấy ý kiến và giải quyết những đề xuất của người dân. Đó là điều tôi tâm niệm nhất trong vai trò của Mặt trận", Thiếu tướng Võ Sở chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường từ thời chiến đến thời bình, vị tướng già cho rằng sức mạnh đoàn kết dân tộc luôn là nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay khi cơ cấu xã hội ngày càng đa dạng, nhiệm vụ của Mặt trận cũng trở nên rộng lớn và phức tạp hơn.

Theo ông, Mặt trận cần đặc biệt chú trọng công tác vận động, tập hợp các tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng các tổ chức xã hội, nghề nghiệp tham gia vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc. "Vấn đề lớn là chúng ta phải làm được việc tập hợp các tôn giáo tham gia vào khối đại đoàn kết", ông Võ Sở nói.

Thiếu tướng Võ Sở cũng nhấn mạnh yêu cầu nắm chắc tình hình, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo ông, hiện nay các hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội phát triển mạnh cả về số lượng và quy mô, vì vậy nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận là tập hợp được các lực lượng này, phát huy đúng tôn chỉ, mục đích và khả năng đóng góp của từng tổ chức đối với xã hội.

Chia sẻ về thế hệ cán bộ trẻ của Mặt trận, Thiếu tướng Võ Sở bày tỏ niềm tin vào trí tuệ, nhiệt huyết và năng lực của lớp trẻ hiện nay. Theo ông, điều quan trọng nhất là tạo điều kiện để người trẻ được phát huy khả năng, được giao nhiệm vụ rõ ràng và rèn luyện trong môi trường thực tiễn.

"Tài và Đức phải đi đôi với nhau", Thiếu tướng nhấn mạnh, đồng thời cho rằng công tác tổ chức, quản lý có vai trò rất lớn trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ.

Từ thực tế sinh hoạt tại tổ dân phố nơi mình sinh sống, ông nhận thấy nhiều bạn trẻ hiện nay rất trách nhiệm, nhiệt tình với công việc cộng đồng. Nếu được tổ chức tốt và giao nhiệm vụ cụ thể, lực lượng trẻ sẽ trở thành nguồn động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước cũng như công tác Mặt trận trong tương lai.

Gửi gắm kỳ vọng tới nhiệm kỳ mới của MTTQ Việt Nam, người lính từng gắn bó với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cả trong nước và ngoài nước, đặc biệt quan tâm tới đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Ông cũng dành nhiều tâm huyết khi nhắc tới "văn hóa làng xã" - giá trị truyền thống được ông xem là nền tảng bền vững của tinh thần đoàn kết cộng đồng Việt Nam.

"Việt Nam mình lấy gia đình làm gốc, rồi đến làng xóm, thôn xóm. Văn hóa làng xã rất quan trọng, đừng quên văn hóa làng xã, bởi đó là nơi người dân gắn bó, giúp đỡ nhau qua nhiều thế hệ", Thiếu tướng Võ Sở chia sẻ.

Xây dựng những "điểm tựa cộng đồng" cho người Việt toàn cầu

Cũng bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, ông Nguyễn Duy Anh, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, cho rằng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Nguyễn Duy Anh, kiều bào không chỉ là bộ phận không tách rời của dân tộc mà còn là nguồn lực lớn góp phần kết nối Việt Nam với thế giới trên các lĩnh vực kinh tế, tri thức, văn hóa và đối ngoại Nhân dân.

Ông kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục khẳng định rõ hơn vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời có những định hướng cụ thể nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào trong giai đoạn mới.

"Điều quan trọng là tạo được sự gắn kết bền chặt hơn giữa kiều bào với trong nước, để mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều cảm nhận rõ trách nhiệm và niềm tự hào khi được đóng góp cho quê hương", vị đại biểu kiều bào nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Anh cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện ngày càng lớn mạnh, đa dạng về thế hệ, ngành nghề và địa bàn sinh sống. Vì vậy, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức kết nối theo hướng linh hoạt, chủ động và thực chất hơn.

Theo ông, bên cạnh các hoạt động mang tính sự kiện, cần xây dựng những kênh kết nối thường xuyên, lâu dài, đặc biệt thông qua nền tảng số. Đồng thời phát huy vai trò của các hội đoàn, mạng lưới chuyên gia, trí thức kiều bào như những "điểm tựa cộng đồng" tại từng quốc gia, khu vực. Đây chính là cầu nối trực tiếp, hiệu quả giữa kiều bào với trong nước.

Ông Nguyễn Duy Anh

Là người nhiều năm gắn bó với công tác giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài, ông Nguyễn Duy Anh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tiếng Việt và văn hóa dân tộc trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc giữ gìn tiếng Việt không chỉ là gìn giữ ngôn ngữ mà còn là giữ gìn bản sắc, cội nguồn và sự gắn kết của các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương.

Ông Duy Anh cho biết, thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam tại nhiều quốc gia đã tổ chức nhiều hoạt động lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam như tọa đàm, tập huấn giảng dạy tiếng Việt, giao lưu văn hóa cộng đồng hay "Ngày Đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài".

"Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam chính là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng người Việt trên khắp thế giới với quê hương, đất nước", ông Duy Anh nêu quan điểm.

Ông Nguyễn Duy Anh kiến nghị trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam cần quan tâm hơn tới việc xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng gắn với tiếng Việt; hỗ trợ đào tạo giáo viên, phát triển học liệu phù hợp với từng địa bàn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kết nối các lớp học tiếng Việt trên phạm vi toàn cầu.

Theo đại biểu, Mặt trận cũng cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa kiều bào với Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong nước; tăng cường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó củng cố niềm tin và sự gắn bó lâu dài của kiều bào với quê hương.

"Kiều bào chính là những 'đại sứ' tự nhiên quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, góp phần lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới", ông Nguyễn Duy Anh chia sẻ.