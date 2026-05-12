Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Theo chương trình, tại phiên khai mạc, các đại biểu nghe diễn văn khai mạc Đại hội, Báo cáo chính trị của Đại hội (Báo cáo tóm tắt), phát biểu của đại diện lãnh đạo Chính phủ, phát biểu của đại diện lãnh đạo Quốc hội, phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ thảo luận, thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Sau phiên buổi chiều, sẽ diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh phiên làm việc của Đại hội chiều 11/5.

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 có sự tham dự của 1.136 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp đã tham dự đại hội.

Công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng theo hướng nâng cao chất lượng đại diện, bảo đảm tính tiêu biểu, thiết thực và hài hòa giữa các thành phần, giai tầng xã hội.

Số lượng nhân sự Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI không tăng so với nhiệm kỳ trước, nhưng ở một số lĩnh vực, cơ cấu thành phần lại có sự chuyển dịch rất đáng kể.

Cơ cấu là nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực và một số cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế tăng 21 nhân sự. Trong số này sẽ tăng ở cơ cấu các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, pháp luật, các tập đoàn kinh tế, văn học nghệ thuật, giáo dục, y tế và chuyên gia về quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt nhiệm kỳ này sẽ có thêm thành phần là đại diện các thành phần kinh tế ở các địa bàn kinh tế trọng điểm, các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất.

Bên cạnh đó, trong cơ cấu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có trên 50% ủy viên là người ngoài Đảng, thể hiện tính đa dạng, rộng rãi, dân chủ trong hoạt động của MTTQ.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất (11/5), các đại biểu đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã nghe: Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024-2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa X. Sau đó, đại biểu tham gia thảo luận tại 5 trung tâm thảo luận của Đại hội.